《熔炉》制作团队打造《全罗道少年杀人事件》12月1日在台上映

青龙影帝薛景求最新犯罪巨献《全罗道少年杀人事件》，改编自震撼全韩真实事件，由《熔炉》制作团队打造，电影以「有人把他们变成杀人犯」刻画出少年们的冤屈。

《全罗道少年杀人事件》真实故事叙述位於全罗道参礼镇的「国家超市」发生抢劫致死事件。三名强盗威胁当时正在睡觉的朴某、妻子崔某，以及岳母刘奶奶，用胶带捆绑他们，并偷走钱财，最终导致77岁的刘奶奶窒息死亡。9天后，住在附近的三名青少年被捕，他们承认犯罪并被移送法办，三人最终被判3~6年有期徒刑。然而，十几年来，三人一直声称自己是在调查过程中被警察殴打，不得已才做出假自白，最后，原先以抢劫致死罪受罚的三人，於二审中被判无罪。



本作不仅荣获韩国釜山国际影展，以及荷兰鹿特丹国际影展的肯定，多位媒体也纷纷挂名推荐，「时事周」李英实记者：「这是不能被无视的故事，它让人流泪、愤怒，和产生共鸣。」、「韩联社」李英宰记者：「故事后半部引发深刻的回响，剧情到达高潮！」本作除了由众多实力派演员热情共演，还请来《无间对决》赵震雄，以及《行动代号：狼狩猎》徐仁国特别演出！导演表示当初正烦恼检察官的角色该由谁来演时，想起了赵震雄演员，觉得他很适合扮演冷静的检察官。全新犯罪巨献《全罗道少年杀人事件》12月1日（周五）在台上映！



影帝薛景求超信任导演 靠电视了解真相

青龙影帝薛景求在本作中饰演重新调查案件，并与当年负责该案的检察官、刑警作对的搜查部班长「黄俊哲」，他表示自己因为信任导演所以参演本作，他说：「对演员来说，以真实事件为原型改编的作品有更贴近、更吸引人的地方。而且本作是由郑智泳导演执导，他是电影界的大人物，令人无法拒绝参演。」此外，他还表示自己曾在以播报韩国重大案件，或未解悬案为主的晚间节目《我想知道真相》里看过此案，当时就留下深刻的印象。





真实故事让廉惠兰好吃惊！ 刘俊相读完5大本资料

值得一提的是，去年凭藉热播电视剧《黑暗荣耀》爆红，今年也以话题电视剧《假面女郎》获得大众关注的实力派演员廉惠兰在《全罗道少年杀人事件》中和薛景求饰演夫妻。幽默的廉惠兰开玩笑地表示：「虽然这是我们第一次合作演夫妻，但之后可以再拍5次的话就好了。5次太少了吗？我要再拍10次。」此番言论吸引了大家的视线。对於和廉惠兰共演夫妻，薛景求表达感谢之情，他说：「我只需要轻松地演，就能和廉惠兰看起来像夫妻，她演得十分自然，我被她生动的演技吸引著，觉得自己得到很多帮助。和廉惠兰在片场见面的话，就像在家里一样自在。」





廉惠兰在参演本作前，并不知道此一真实事件，她惊讶地表示：「想不到在我读大学时，竟然还有这种不民主，又冤枉的事情！」她希望透过本作，能让更多人知道这不该被遗忘的事件。



另外，刘俊相在戏中饰演当年负责调查该案的刑警，对於本作是由真实事件改编而成，他肯定地表示：「我知道本作改编自真实事件，我还收到了5本厚厚的相关资料，当时我心想：『要把这些资料全看完吗？』想不到愈看愈投入，也理解导演制作本作的原因了。虽然我的角色是一名被欲望蒙蔽双眼的刑警，但在拍摄过程中一直觉得很惋惜，许多想法也交织在一起。」《全罗道少年杀人事件》12月1日（周五）在台上映！



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