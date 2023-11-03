黑还是白？IU询问网友意见，根本选不出来嘛

原来真的有人只需更新一下IG，就能冲上热搜，引爆网友热议啊。

说的就是「国民妹妹」IU，她在自己的IG里公开了几张身穿礼服的照片，并询问网友们「选黑色还是白色」，火速引发网友的关注和热议，大家都在讨论哪一套礼服更适合她。

身穿白色晚礼服的IU如同高贵女神，褶皱斜肩设计秀出她的一字锁骨和直角肩。 一侧腰部挖空的设计将性感拿捏得恰到好处，白色黑发更衬得IU端庄优雅。



而身穿黑色礼服的IU又展现了截然不同的魅力，正面看似乎只露出了肩膀，并没有特别惊艳，当IU转过身去，原来裙子的妙处都藏在了背后，一整个露背设计展示了IU光滑白皙的美背，性感又撩人。



看了IU美照的粉丝和网友纷纷留言，表示：「白色更衬得人美，不过黑色设计很不错」、「两件都超美，就像在问你喜欢妈妈，还是喜欢爸爸，根本没答案」、「光看裙子的话是黑色更美」、「白色！！！美爆了」、「这次请一定要选黑色」、「 黑色！知恩啊，你要参加什么活动啊」、「看了白色觉得超美，然后又看到黑色，美到说不出话」、「原来以为IU适合白色，这次黑色超美」等。

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