「哔哩叭叭」已13年了！Brown Eyed Girl Narsha睽违13年将发行单曲专辑回归

Brown Eyed Girl成员Narsha昨（31）日有重磅消息，将在本月18日回归！

STARIT娱乐宣布旗下歌手Narsha将在11月18日发行单曲专辑回归，新歌是Narsha继2010年发行的〈Bbi Ri Bba Bba〉后，时隔13年再度发行个人单曲，是将凸显Narsha独特魅力嗓音的抒情歌，和〈Bbi Ri Bba Bba〉电音舞曲截然不同。



宣布回归的同时，Narsha亦发表了简短感想，表示对久违solo回归相当烦恼：「此次专辑制作中最难的一点是，随著时间流逝，专辑制作就像难以解决的作业或执行任务一样。」不过提到和前辈李贤合作制作歌曲，「是打破长时间空白期的动力，得到了更多灵感」。



Narsha更透露明年即将发行的专辑也在积极制作中，「希望离开的粉丝能够回来，我想告诉大家，我还没有退休。」



虽然13年这段长时间Narsha并未发行新歌，但仍以歌手本业活动，也多方面涉猎综艺节目、电视剧与话剧演出等等。2020年受网路综艺《文明特急》之邀在「隐藏名曲演唱会」特辑再现〈Bbi Ri Bba Bba〉舞台，曾掀起一波回忆杀。



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