《与恶魔有约》金裕贞宋江成为「塔罗情侣」双版本海报中隐藏的密码是什么～

即将於11月24日在SBS首播的新金土电视剧《与恶魔有约》公开了两种版本的主视觉海报，主角金裕贞与宋江两人的搭配令观众们相当期待。

《与恶魔有约》剧情描述像恶魔一样的财阀继承女都道熙（金裕贞 饰）以及在一瞬间失去能力的恶魔郑救援（宋江 饰），两人进行契约结婚并展开了一连串的奇幻浪漫爱情故事。给予有限的幸福却将人拉进地狱的恶魔，与他签定的合约甜蜜但却危险，与帅气恶魔用灵魂作为担保的救赎罗曼史，将呈现不同层次的浪漫与心动。除了两位净化眼球的主角外，也有一系列演技派的演员共同参与演出



今日公开了两人的双版本「塔罗牌」情侣海报，呈现出金裕贞与宋江在剧中完全对比的命运。在《THE DEVIL》这张卡片中，从背后环抱金裕贞的恶魔宋江露出了犀利的眼神，因为他想要拥有都道熙的灵魂。左上角与右上角的时钟都只有1到10，并且两边都指向10点，以及金裕贞手指上的两个戒指，各别带有什么涵义呢？



另外在《THE LOVERS》这张卡片中，两人则是露出了美丽的笑容，十足热恋情侣的模样，宋江深情搂著金裕贞，透露出相当幸福的样子。在这张卡片中两人分别戴上了一枚戒指，而原本在另一张卡片中的左上角与右上角的图案也由时钟变成了戒指，让大家看出了两张卡片的对比处。在先前公开的预告中，能力不亚於恶魔的人类都道熙，以及能力尽失的恶魔郑救援，即将进行契约结婚，所以在都道熙面前的救援，对她来说究竟是恶魔还是救援？两人的合约即将展开。



对任何人都无法相信的「未来集团」财阀二代，爱上了恶魔的都道熙，由金裕贞饰演，身为未来集团中的异乡人，都道熙四面都被敌人所包围著，她也早已有所领悟而个性相当冷静，对爱情一样冷淡。宋江则是饰演完美无缺又拥有致命魅力的恶魔郑救援，人类以灵魂作为担保，他就能获得永生。但当他遇见了奇怪女子都道熙，却失去了自己的能力，为了防止自己的能力永远被消灭，让他不得不守护都道熙。



能力尽失的恶魔与奇异女子都道熙两人共同展开的契约结婚生活，会让观众们看见什么样的心动感觉？《与恶魔有约》将於11月24日晚间首播。



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