《交易》谁才是最后赢家！人心一变再变，谁该为这次的交易付出代价！ （EP.7 –8完）

[有雷]Wavve原创系列剧集《交易》仅有短短8集长度，但剧情所营造出的紧张感十足，俞承豪与金东辉如愿得手巨款却引来杀机，两人甚至反目决定各走各路！金库的主人更是紧追在后，要铲除所有引起事端的相关人，谁才是这场交易的最后赢家？

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在孝（金东辉饰）与俊成（俞承豪饰）虽然得手巨款，却也随著原本要揭发一切的邻居车秀安（李周映饰）的死亡而更加不安。人质闵宇（刘秀彬饰）提醒俊成，在孝似乎另外用手机在与外界联系，不过俊成仍选择相信，两人仍然先以脱身为主要目标。两人找了一部二手赃车准备逃脱计画。



闵宇的母亲体力不支倒地，她仍动用自己的方式暗中调查著儿子的去向，虽然金主黄总裁对於金库被破坏极度愤怒，看著闵宇母亲更在意的是儿子而非金钱，心生不满并打算将母亲与儿子一同铲除，不过黄总裁的手下却没有照做，认为应该留住闵宇母亲先一起找出闵宇的去向再决定。



在孝与俊成两人也讨论著应该如何摆脱闵宇母亲派来的手下，而人质闵宇则是千方百计想要脱逃，在孝与俊成发现后不断追逐，三人并扭打至山坡，眼看在孝就快被闵宇打死了，俊成为了营救伙伴而用力用手臂将闵宇勒到晕厥。在孝与俊成认为人质已经没了呼吸心跳，於是两人赶紧弃尸逃逸。俊成提议还债后逃往海外，在孝则是陷入沉思。



俊成联系债主并且归还了所积欠的债务，没想到此时他仍被押往手术台，债主表示接到了在孝的电话，愿意多付两亿要他们将俊成杀害并摘除器官……俊成心都冷了，但也提醒在孝，事情的进程并不会如他所想的那样顺利。俊成被黄总裁的手下搭救，而闵宇的母亲也来到现场，她早已知道黄总裁打算铲除掉她，而找人先下手为强。



闵宇活著回家了，他对於绑架并虐待他的在孝毫不留情，以当时自己被绑架时的方式对待在孝，结束了他的生命。而对於俊成，闵宇却想起俊成多次帮助他，绑架似乎也不是俊成的原意，因此打算不追究，并且告诉俊成他在置物柜保留给父亲那笔金额仍在原处，不过当俊成来到置物柜前，却被车秀安的警察哥哥直接逮捕……出狱后的俊成，一切归零重新开始。



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