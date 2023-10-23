Super Junior希澈「与自己结婚」荒谬提「亲不到自己很难过」，崔振赫曝曾被劈腿当一年小王

《我家的熊孩子》昨晚（23）日播出的最新一集，希澈宣布「嫁给自己与自己结婚」，结婚典礼场面荒谬又欢乐，不过用餐时间宾客崔振赫倒曝光了过往伤心事。

希澈当集突然试多套西装，从黑色、白色到大红色，表明想打破一般婚礼的既定框架，更破天荒的是，他是要「与自己结婚」，其他熊孩子卓在勋、金钟国、崔振赫与许卿焕一概不知就被叫来，金钟国还是希澈宣布了才知道自己是祝歌歌手，但还是相当愉快的唱了自己的名曲〈Loveable〉。



「嫁给自己」其实是近来西方流行的一种仪式，为的是提醒自己要更加爱自己，是与自己的一种承诺。希澈说明自己不是没有想和他人结婚的打算（妈妈差点要被气死），而是想更爱自己，但马上被吐槽「已经很自恋了」，他还荒谬的提起自己曾讲过的伤心事：「我20多岁时最让我伤心的一件事是：我为什么亲吻不到自己呢？」



而典礼尾声丢捧花，大家避之唯恐不及，金钟国直言：「感觉很晦气……接到那个感觉结不了婚了……」结果就是捧花变烫手山芋，熊孩子突然展开排球赛……



婚礼后用餐，众人聊起一些结婚Q&A，崔振赫竟曝光自己曾有想结婚的对象，但后来才知情被劈腿长达一年，自己还是「小王」第三者！「大哭……真的是大哭了……」他感叹道。



相关YouTube影片（香港观众可至黄viu平台收看完整中文字幕节目）底下，网友笑说「不愧是金希澈」、「希澈就是希腊神话里的纳西瑟斯（俊美而自负的少年）」，也有人心疼崔振赫：「崔振赫竟然有悲伤的故事，应该很辛苦吧ㅜㅜ，希望以后更加幸福只走花路，为你加油。」



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