《经常请吃饭的漂亮姐姐》PD浪漫电视剧新作《毕业》将由郑丽媛搭档魏嘏隽演出

tvN与TVING的最新电视剧作品《毕业》终於结束了选角作业，并於今日正式投入拍摄，预计将由《检察官内传》的郑丽媛以及《恶中之恶》的魏嘏隽(魏河俊)携手演出。

预计2024年中即将公开的新电视剧《毕业》，描述一位补习班的资深讲师徐惠珍（郑丽媛饰）与睽违10年再度出现动摇了她内心的学生李俊浩（魏嘏隽饰）两人共谱浪漫爱情故事。郑丽媛将饰演建立「大峙洞奇迹」已达14年的资深国语讲师徐惠珍，拥有喜怒不形於色的个性，坚韧而不容易放弃。



从讲台引退之后的生活令她相当苦恼，而期间她煞费苦心送进了名门大学的弟子，相隔10年后再度出现在她的面前，在辛苦的现实环境中，徐惠珍将重新感受到早已遗忘的心动感觉。而男主角魏嘏隽则是饰演当年「大峙洞奇迹」的主角学生李俊浩，放弃了拥有光明未来的大企业职员身分，竟来到补习班担任新进的讲师。



魏嘏隽表示自己被剧中角色的魅力所吸引，而电视剧的情节也是大家在日常生活中常常碰到的，也都非常有趣。《毕业》将由曾制作《经常请吃饭的漂亮姐姐》《春夜》《密会》等作品的安畔锡PD执导。

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