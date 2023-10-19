「最强小分队」MAMAMOO+ 双兔袭港：MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG

韩国人气女团MAMAMOO成员颂乐与玟星所组成的小分队MAMAMOO+，会於2023年12月20日（星期三），假香港会议展览中心Hall 5BC举行《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》，携她们的新歌来港，提前与香港MOOMOO（粉丝昵称）庆祝冬至及圣诞节。

小分队MAMAMOO+是由MAMOMOO队长颂乐及Rapper玟星所组成，队名蕴含着超越MAMAMOO，音乐与活动不受限制，无限扩张的意思。MAMAMOO+去年8月推出首支单曲《Better》后，大获好评。今年先后推出单曲碟《ACT 1, SCENE 1》及迷你专辑《TWO RABBITS》，其中8月推出的迷你专辑《TWO RABBITS》以兔仔作为专辑概念，颂乐与玟星为主打歌《dangdang》编排双人兔子舞，舞姿既可爱又活泼，一度掀起话题。《TWO RABBITS》发行后，在全球13个国家及地区的iTunes专辑排行榜占据冠军位置，成绩亮丽，堪称「最强小分队」。



MAMAMOO+早前宣布举行首个亚洲巡回Fan Concert，并已於上月在首尔揭幕。颂乐及玟星在Fan Concert上带来20多首歌曲，又将大部分歌曲重新编制，让MOOMOO们有耳目一新的感觉，更特制演唱会专属QR Code跟粉丝沟通互动，演唱会海报设计也破格使用QR Code作主题，来代替成员靓样。日本站刚於本月初完成，接着会移师到台湾、新加坡、印尼及菲律宾演出。香港站会是今次巡回的最后一站，而且演出日子非常接近冬至及圣诞节，香港MOOMOO们绝不能错过与MAMAMOO+度过佳节的机会。



由CK Star Entertainment和木火娱乐主办、MiFaShow协办的《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》，将於2023年12月20日（三）晚上8时，在香港会议展览中心Hall 5BC举行。票价分为1580港元、1180港元、780港元，门票会於2023年10月17日（二）上午10时，透过HK Ticketing公开发售，而亚洲万里通会员更可以透过国泰Lifestyle网站积分兑换演唱会门票。购买门票者可参加单独合照、团体合照、观看彩排、签名海报等多项粉丝福利的抽签活动。另外，今次巡回Fan Concert官方周边商品，可於2023年10月17日（二）下午5时起，透过网站https://eshop.mifashow.com/ 预购，商品数量有限，售完即止，商品包括：T-Shirt、锁匙扣、兔兔手机支架、手灯等。



【MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG】

⽇期：2023年12⽉20⽇（星期三）

时间：晚上8时正

场地：香港会议展览中⼼-展览厅5BC

票价：HKD$1580 / $1180 / $780

门票公开发售日期：2023年10月17日（二）上午10时

购票网站：HK Ticketing

亚洲万里通会员优惠：可以透过国泰Lifestyle网站积分兑换演唱会门票

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