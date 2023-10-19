IVE李瑞疑遭同学欺负！被要求在一整本笔记本上签名，粉丝气炸：她又不是机器

这算不算一种新型的欺负方式？

IVE成员李瑞（Leeseo）2007年出生，目前还是一位学生，就读於翰林艺术高中。 这两日韩网上出现了为李瑞鸣不平的贴文，称她疑似遭到了同班同学的欺负，被要求在一整本笔记本上签名。 从自称是翰林艺高的学生分享的照片可以看出，李瑞一手拿著手机，另一手飞快地在空白笔记本上签名，签完一页之后又迅速翻到下一页继续签，整个过程都是半蹲的。而背景音则是同学们哄闹的声音，听得到「谢谢啦，李瑞呀，李瑞『xi』、李瑞『nim』」的声音。发文者表示：「活动期间她也来学校上课，虽然有时候也会睡觉啦，总之她一个一个签名，真的就是天使啊。」

相关内容曝光后，引爆粉丝和网友热议，不少粉丝认为李瑞被同学欺负了，纷纷指责：「她又不是机器，为什么让她一直签名」、「影片是偷录的吧，语气还有点嘲讽的感觉」、「到底要让她签多少张，活动就已经够累的了，上学期间还要被打扰」、「她还得半蹲签名，疯了吗」、「要是连爱豆要被这样对待的话，我不知道还有多少普通学生要受到霸凌，太可怕了」、「starship你连自家艺人都保护不了吗」、「可悲的是她甚至自豪地告诉姊姊们，同学们有多喜欢她，然而那些混蛋要求她在一本该死的笔记本上签名，然后继续讨论她」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻