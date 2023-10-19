D.O.（都敬秀）离开SM娱乐但会继续EXO的活动！队长SUHO的反应令粉丝泪目：「名副其实的守护者」

EXO-L 最近的心情应该非常起伏吧…

17日，据韩国媒体「SBS연예뉴스」报导，EXO成员世勋和灿烈爲了展开多样的个人活动，将与SM娱乐以外的新公司签订专属合约。随后遭官方否认，并表示：「去年年底签订的SM和EXO成员们的合约有效，EXO的活动也持续在SM进行。」

没想到昨日（18日）再传出有成员离开SM娱乐的消息，这次的主人公是D.O.（都敬秀）。据了解，D.O.将和长久合作的经纪人成立新公司。不只是歌手，在选择戏剧作品时，D.O.最常与该名经纪人进行讨论，是粉丝们也熟知的人物。随后，SM娱乐证实，下月初（11月）与D.O.的专属合约将结束，但D.O.会继续进行EXO的活动。

此一「震撼弹」放出后，EXO队长SUHO通过Bubble（泡泡）表示：「不用担心EXO的活动」、「SUHO会负责的」、「We are one」，令粉丝泪目。网友们纷纷留言：「真是可靠的队长」、「名副其实的守护者啊（SUHO有守护之意）」、「仅一句话就让粉丝放心了呢」等。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻