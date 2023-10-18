年末「大赏」获奖率高达98%？韩网友押宝旗安84：根本想不到其他候补

2023年进入倒计时，还有2个月各大电视台的年末颁奖礼就要举办了，这位艺人被广大网友认为「有望捧回《MBC演艺大赏》」。

说的就是旗安84！本职是漫画家的他，在MBC电视台的综艺领域也玩得风生水起，从《我独自生活》到《既然出生就环游世界》都有他的身影，尤其是《既然出生就环游世界》堪称是综艺黑马，旗安84在节目中笑料频出，宛若综艺之神降临，连带著收视率都节节攀高。



因此已经有不少观众推测2023年《MBC演艺大赏》的最高奖项将被旗安84捧回。 《我独自生活》中的旗安84大展日常生活魅力，现实的一面经常引爆观众们的共鸣。 而在《既然出生就环游世界》中，旗安84彷佛鱼儿遇到了水，游刃有余地发挥著综艺感，甚至登上了TV-OTT综合出演者话题性非电视剧/系列部门的榜首，证明了其火爆的人气和话题性。



不管是《我独自生活》还是《既然出生就环游世界》，这两档节目的收视率都很不俗，前者平均收视率为7%，后者最高收视率达分6.1%。 尤其是《既然出生就环游世界》已经敲定将拍第3部，由旗安84和DEX加盟。

不少网友也十分看好旗安84能够获奖，纷纷表示：「老实说除他之外根本想不出谁还能拿」、「哪怕你不喜欢他，你也认可他会获奖」、「脑子里根本想不到还有哪些候选人」、「他是不是拿过两次最优秀？」 、「在大赏奖杯上刻上他的名字吧」等。

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