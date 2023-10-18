男团SEVENTEEN主打歌〈音乐之神〉名字超狂妄！但看到审核过程却让人不得不信服：这也太难了吧～

制作出SEVENTEEN多首热门曲的那个男人、王牌制作人、天才作曲家WOOZI（李知勋）的团体主打新歌名为〈音乐之神〉，第一眼看觉得不可思议，听完审核过程后却有了截然不同的想法…。

人气男团 SEVENTEEN 这次将带著迷你11辑《SEVETEENTH HEAVEN》回归，全新主打歌为〈音乐之神〉（God of Music）让人忍不住好奇到底会是甚么样的音乐？？



▼专辑试听的影片也出来了，大家可以感受一下：



【试听曲目表】

〈SOS〉(Prod. Marshmello)

〈音乐之神 God of Music〉

〈Diamond Days〉

〈Back 2 Back〉（表演队Performance Team）

〈Monster〉（嘻哈队Hiphop Team）

〈哈欠 Yawn〉（主唱队Vocal Team）

〈Headliner〉

整张专辑曲风多变且有著丰富色彩，成员WOOZI也分享了歌曲审核的过程。



1.首先，WOOZI本人要满意才行

2.接著，要通过Pledis职员(超多人)和HYBE职员(同样人超多)的审核

3.整合要获得基层组员80~90%以上的好评

4.中间大概还要过好几个内部审核阶段

5.最困难的就是……要获得超严苛的12名成员的好评



有些人看到歌名是〈音乐之神〉还存有疑惑，WOOZI坦然地告诉大家：「就相信吧！」这么困难的审核都通过了，大家只要带著期待兴奋的心情，迎接新歌就行了！！

SEVENTEEN将於10月23日下午六点发行第11张迷你专辑《SEVENTEENTH HEAVEN》。

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