来台发现新美食！金世正从团体转SOLO曾孤单落泪…正向面对低潮：「就交给时间来解决」

总是带著开朗笑容的金世正，穿梭於歌手与演员的身分之间，她将於10月14日与15日回归歌手身分，来台举办演唱会。稍早也与媒体进行访谈，透露来台心情。

相隔许久再次来到台湾，带著一抹淡妆，穿上白色羽翼般服装的金世正，昨日在与粉丝们见面后，觉得台湾给她一种熟悉感，与粉丝们像朋友一样的开玩笑，大聊台韩差异，她差点没踩稳跌倒，说在韩国旁人会装作没看见以免尴尬，粉丝则告诉她在这种状况下，在台湾就是可以大家一起哈哈笑，让金饰正觉得非常亲切又有趣。



金世正也细数来台所吃到的美食，包含虾肉小笼包与抄手，巧克力包以及牛肉面等等，上桌时她每一种都吃了一点点。没想到这次来台还有新发现，金世正说原本以为自己很爱小笼包，是她心目中排行第一名的台湾美食，但昨日有叫外卖到饭店，让她初次吃到台湾葱抓饼，觉得有点熟悉的感觉，很像韩国煎饼的味道，让她惊为天人。



金世正总是笑脸迎人，正能量的她也透露感性的一面，团体出身的她，以往都与成员一起练习跳舞，当她成为单人活动时，曾经自己一人来到空空的练习室而在镜子前难过落泪。而她定义若自己做什么都无法扭转现况的时候，即是所谓的「低潮」，在这样的时期就是尽量不让自己再陷入更深的低落情绪，应该找出其他的方向，暂时忘掉自己的现况，而交给时间来慢慢解决。



金世正除了演出爱情喜剧《社内相亲》外，更演出有高度动作戏的《驱魔面馆》，问她是否想朝女打仔的目标迈进？金世正笑著用中文回答「不是不是」，虽然平时有在运动也满喜欢拍动作戏，但还是希望不设限，能尝试更多不同类型的角色。金世正更说比武打戏更困难的是舞蹈，她最讨厌听到的就是「开心享受跳舞」跟「再多给我一点感觉」这两句话！



关於明年计画，金世正笑著说自己原本就是个喜欢提前订定计画的人，但目前其实还没太多想法，大概会先拍摄一部电视剧，然后想休息一阵子，因为若以原本韩国虚岁算法，她明年会步入29岁，韩国人对於9这数字也是希望低调度过，所以她也想以多多休息度过。不过现在大家都用实岁算法了，她也就没有这层顾虑罗！

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