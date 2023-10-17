「狗狗CP」朴宝英＆朴炯植化学反应爆棚！《姜南顺》花絮照公开，韩网友：第二季拍他们育儿吧！

《大力女子姜南顺》第3集中，受到大家期待的「狗狗CP」朴宝英＆朴炯植终於登场。
都奉顺（朴宝英 饰）在警察局接受调查，安敏赫（朴炯植 饰）像黑骑士一样登场，帮老婆解决各种事、在众人面前撒娇和称赞她漂亮等，两人婚后生活依旧超级甜，虽然登场时间并没有很长，但整段让人一直姨母笑啊（笑）！
今日（17日）JTBC 公开两人拍摄花絮照，这也让网友纷纷表示：「化学反应真的很棒，拜托再合作一部剧吧」、「导演们～我们想再看一次这个组合」、「第二季就拍他们的育儿生活吧」、「快点再拍爱情剧！要不然就拍《都奉顺2》好了」、「虽然过了6年，但奉顺敏赫还是那个味道呀」、「两人的脸蛋也疯了」等等。
而「狗狗CP」接下来各自都有新作品！朴宝英和延玗臻、张东润和李姃垠主演的《精神病房也会迎来清晨》将在下月3日播出，该剧讲述第一次来到精神健康医学科的护士多恩，在精神病房里看到的世界和心灰意冷的病人们的故事。
朴炯植和朴信惠搭挡《低谷医生》预计明年播出，该剧讲述吕正宇（朴炯植 饰）和南荷娜（朴信惠 饰）在人生上升曲线上踩下刹车后的给「完蛋的人生」心肺复苏的故事。这也是两人继《继承者们》之后，两人时隔10年再次合作，让不少剧迷都相当期待！
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