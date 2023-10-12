IVE张员瑛鼻子是假的？韩网友质疑：她说话时鼻子会动

韩国网友们对IVE人气成员张员瑛的质疑、讨论，每一次都验证了这句「人红是非多」的老话。

作为当代K-POP四代团中的佼佼者，张员瑛一直都是话题中心人物，一举一动备受关注，吃个草莓都能冲上热搜，20岁出头的她也背负了不少压力，好在她曾经透露过自己不太在意别人的想法，网路上五花八门的负面评论根本打击不了她。

最近韩网上又出现了挑剔张员瑛的贴文，这次是说她鼻子奇怪，怀疑她整容了，因为她说话时鼻子在移动。有韩国网友贴出了他对IVE张员瑛鼻子比例有怀疑的图片。张员瑛的衣服上别著一个小麦克风，可见她正在出席活动。网友指出张员瑛转过头说话时，她的鼻尖随著她的嘴唇而突然上、下起伏，鼻子位置发生了变化，鼻尖下垂。因此该网友推测张员瑛的鼻子是假的。

不过很快就有更多的粉丝和网友来反驳原贴主，表示：「你说话的时候鼻子也会动来动去的」、「她是自然美人，没动过」、「就她那么多行程，哪有时间整容啊」、「之前说她整了下巴，现在又说她动了鼻子」、「这是自然现象啊，鼻子肌肉运动造成的，这很正常」等。

话又说回来，张员瑛的颜值哪怕是放在K-POP这个大花田里也是顶级。 日前IVE在首尔举办出道以来的首次演唱会，两天的精彩演出让粉丝们大饱眼福，尤其是张员瑛的舞台look又一次引爆热议，浏海造型配上中分长发造型亮相的她，加上夸张的美貌，她简直就像真实的公主殿下。

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