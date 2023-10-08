新剧《交易》退伍男俞承豪＋高材生金东辉为钱铤而走险！对金汤匙好友起歹念能得逞吗（EP.1 –2）

[有雷] 《交易》由好久不见的俞承豪，及《奇怪的数学家》金东辉，与《爱的迫降》刘秀彬共同主演，刚开播两集就表现出剧中角色的人心难测，为了突破残酷的贫穷现实，俞承豪与金东辉竟起心动念，绑架富二代好友刘秀彬，只为勒索高额赎金以解决自己的困境。

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刚退伍的李俊成（俞承豪饰），与好友宋在孝（金东辉饰）相约吃饭，在孝约了一位好友闵宇（刘秀彬饰）前来会合，席间闵宇喝到不省人事，俊成与在孝只好把他一路扛回家中。醒著的两人继续拿出啤酒来喝并且谈天说地。在孝以为俊成只等著继承父亲的小吃店就好，但俊成说自己在年轻时被朋友影响而迷上了线上赌博，最后赔光了积蓄更借了高利贷，让他一退伍后仍背有4亿韩元的巨大债务，甚至被威胁活摘器官。



俊成也觉得在孝是医学院的高材生，前途不可限量，与他这个在下层打滚求生存的人差太远，在孝只是沉默不语。但其实在孝也面临著被退学的危机，只因为他带头群体作弊被当场逮到，被学校处以退学处分，他忿忿不平认为其他朋友们都仅被警告但他却是直接被退学，前往找教授理论，更说教授应该收了其他同学与家长的红包，如果自己也给出5亿韩元的话，教授可以帮忙吗？



他们都发现穷人没有走歪路的本钱，一次的犯错却会让你的人生永不得翻身！在这样的怨念之下，加上闵宇的妈妈狂call他手机，让在孝突然动了歪脑筋，索性把醉到不省人事的闵宇当作人质，向他母亲要求10亿韩元进行勒索！冷静的在孝思考著绑架勒索策略，而内心交战的俊成，却也只能在不知不觉之下成了共犯！



有钱人家的母亲也不是省油的灯，到处找高手应对这样的绑架事件，而此时也逐渐酒醒的人质闵宇，也发现了绑架他的人其实就是身边好友，他会成为毫无反抗能力的冤大头吗？他们的奇异行径也引发邻居警察兄妹的怀疑，这场绑架交易会成功吗？



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