花漾奶奶回来啦！罗文姬携小鲜肉新星崔宇成出演跨世代同居新生活！《花漾奶奶金难搞》11/3即将上映！

国宝奶奶罗文姬新作不断，继李帝勋后再与小鲜肉合作，金宇彬师弟崔宇成首次出演电影就得奖！

花漾奶奶回来啦！曾在2017年凭《花漾奶奶秀英文》一举获得韩国电影三大金奖的罗文姬，这次携手小鲜肉新星崔宇成再度回归大银幕，带来新片《花漾奶奶金难搞》，化身龟毛难相处、却隐藏许多秘密的房东奶奶，要与古道热肠的大学生住在同一个屋檐下，年龄、个性、价值观都截然不同的两个人，11月3日即将展开笑泪交织的跨世代同居生活！



南韩资深演员罗文姬素有「国民奶奶」之称，精湛演技常常让人在银幕前笑著笑著就哭了！这次出演《花漾奶奶金难搞》成功诠释一名挑剔古怪，却又可爱温暖的奶奶，当被问到为何选择这部作品，她笑著回答：「对於作品我没有任何挑选标准，纯粹是因为我非常喜欢表演，也喜欢这个剧本。」



表演渲染力强大的罗文姬，尽管已经年逾八十，仍然相当活跃於影坛，今年刚开幕的釜山影展也有她的新作《野餐》（暂名），描述三名爷爷奶奶之间永远的友情与爱情，即将在「当今韩国电影－全景」单元中首映。



在《花漾奶奶金难搞》中献出大银幕处女作的崔宇成，是知名男星金宇彬的同门师弟，之前其实已经在许多韩剧中露过脸，像是《虽然是精神病但没关系》《The King：永远的君主》都有他的身影，也被眼尖的粉丝纷纷指出说「撞脸许光汉」。首次主演电影就上手的他，凭《花漾奶奶金难搞》获得2022黄金摄影奖电影节的最佳新人男演员，并且即将出演《搜查班长：The Beginning》中的赵庆焕，未来表现令人相当期待。



导演李顺成先前曾担任《花漾奶奶秀英文》的录音师，这次《花漾奶奶金难搞》是他的长片处女作，李顺成表示：「之所以想拍摄这部电影，是因为有次在图书馆看见了宣导『青银共居』的小册子，我认为讲述一个跨世代同居的故事是有趣的！差不多也是在那时，我看见了在麦当劳流浪的『麦当劳奶奶权河子』的故事」从而决定制作这部电影，来思考有关於「青银共居」与跨世代间的关系。《花漾奶奶金难搞》即将於11月3日全台上映，更多详情请见鸿联国际粉丝专页。

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