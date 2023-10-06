BTS防弹少年团柾国又来了，再给LE SSERAFIM金采源留言！引爆韩网讨论

防弹少年团柾国是又来给LE SSERAFIM金采源留言了。

广大ARMY们一定都知道柾国简直就是网路冲浪少年，熟知各种网路梗不说，还经常开直播和粉丝们畅聊，日前更是借用好友SENVENTEEN金珉奎的weverse帐号给夫胜寛疯狂留言，积极营业的态度羡慕一大波别家的粉丝。 最近他又学会了在tiktok上串门。

前不久，关於金采源在演出途中吃螺丝的场景在tiktok上流传起来，金采源原本想说「FEARNOT，请你成为我的伙伴吧」，没想到舌头打结，「偷偷同...」了好几次才说对，就连她自己都被本人的失误给气笑了，网友们还给她起了个可爱绰号叫「金偷偷」。 这段影片有被柾国刷到，柾国就在留言区留下一大长串「kkk」，引起网友讨论。





事情过去没多久，柾国又被网友们发现他再次出现在金采源影片的评论区里。 这次是金采源的啤酒广告影片，她和大前辈严正化合作，两人穿著同样的裙子，大展别样魅力。 这则广告在韩国反响很不错，品牌方在TikTok中上传了相关内容，引来了柾国的二次评论，他表示「所以一罐里有多少糖？」



对於柾国频繁出没金采源影片的留言区，网友们也表示不可思议，大家纷纷留言称：「大家不要想多了，柾国只是很喜欢这类搞笑影片」、「他是在品牌官方帐号下留言又不是在哪里」、「柾国真的好爱这个牌子的啤酒啊」、「以前就在各种搞笑影片留言区看到过柾国的评论，他超爱」等，讨论很热烈。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻