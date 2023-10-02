《瓜瓜豆豆》至亲团互动超有趣！李光洙私下也爱骗人？金基邦透露手机里把他的名字存成「放羊的光洙」

罗PD新综艺《种瓜得瓜种豆得豆》（简称《瓜瓜豆豆》），以愉快的纪录片形式，展现好友们在农村耕种一小块土地期间所发生的趣事。

近日公开最新的预告是李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦的人物介绍，感觉每个人都很有趣啊 XD



金基邦先是透露李光洙很需要别人照顾，脾气又很倔，提到手机里把李光洙的名字存成「放羊的光洙」，因为太爱骗人了！而李光洙依旧「臭手」，工具到他手上就会坏掉，连洒肥料都可以整包弄掉，金宇彬想跟金基邦告状，马上被李光洙回：「呀！你竟然要打小报告？」虽然他是队长，但不管说什么都没有人乖乖回好 XD



注重礼义的金宇彬拍摄时都穿得很正式，像是POLO衫搭配豆豆鞋、下一次又穿著衬衫，也让金基邦惊呼：「呀～你穿著豆豆鞋去田里？你去田里的时候穿著衬衫？」之后大家一起站在田里，李光洙又对金宇彬说：「我觉得最重要的是...你赶快去换掉这身衣服，有点像是CG特效拼接上去的人。」



「忙内」都敬秀果然备受哥哥们的喜爱，他说什么都没有准备时，金宇彬就说：「你就是礼物！」有著金手厨艺的他，也在节目中展示各式各样的料理，哥哥们狂惊呼真的太好吃了，还称赞他是了不起的人。



而金基邦很会操作农耕机，甚至还会修理机器，罗PD：「我第一次看到艺人修理机器的画面！但是...不知道观众喜不喜欢看？」金基邦还容易情绪高涨，李光洙还要一直提醒他说话小声一点，要他反应不要太夸张！



四人也是会有吵架的时候，但转身又马上和好，结果...突然来一幕李光洙对镜头说：「如果要做第二季的话，不管是他留下还是我留下，两个人里只能留一个人。」而《种瓜得瓜种豆得豆》将在10月13日首播。

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