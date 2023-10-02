《瓜瓜豆豆》至親團互動超有趣！李光洙私下也愛騙人？金基邦透露手機裡把他的名字存成「放羊的光洙」

羅PD新綜藝《種瓜得瓜種豆得豆》（簡稱《瓜瓜豆豆》），以愉快的紀錄片形式，展現好友們在農村耕種一小塊土地期間所發生的趣事。

近日公開最新的預告是李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦的人物介紹，感覺每個人都很有趣啊 XD



金基邦先是透露李光洙很需要別人照顧，脾氣又很倔，提到手機裡把李光洙的名字存成「放羊的光洙」，因為太愛騙人了！而李光洙依舊「臭手」，工具到他手上就會壞掉，連灑肥料都可以整包弄掉，金宇彬想跟金基邦告狀，馬上被李光洙回：「呀！你竟然要打小報告？」雖然他是隊長，但不管說什麼都沒有人乖乖回好 XD



注重禮義的金宇彬拍攝時都穿得很正式，像是POLO衫搭配豆豆鞋、下一次又穿著襯衫，也讓金基邦驚呼：「呀～你穿著豆豆鞋去田裡？你去田裡的時候穿著襯衫？」之後大家一起站在田裡，李光洙又對金宇彬說：「我覺得最重要的是...你趕快去換掉這身衣服，有點像是CG特效拼接上去的人。」



「忙內」都敬秀果然備受哥哥們的喜愛，他說什麼都沒有準備時，金宇彬就說：「你就是禮物！」有著金手廚藝的他，也在節目中展示各式各樣的料理，哥哥們狂驚呼真的太好吃了，還稱讚他是了不起的人。



而金基邦很會操作農耕機，甚至還會修理機器，羅PD：「我第一次看到藝人修理機器的畫面！但是...不知道觀眾喜不喜歡看？」金基邦還容易情緒高漲，李光洙還要一直提醒他說話小聲一點，要他反應不要太誇張！



四人也是會有吵架的時候，但轉身又馬上和好，結果...突然來一幕李光洙對鏡頭說：「如果要做第二季的話，不管是他留下還是我留下，兩個人裡只能留一個人。」而《種瓜得瓜種豆得豆》將在10月13日首播。

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