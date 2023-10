严正化《诈骗女王》合体方珉妸、宋诗曦 出道30年享受等待

获誉为「韩国玛丹娜」,演艺领域横跨音乐、电影、戏剧、综艺的全方位喜剧女王严正化,继2000年《特务搞飞机》之后,睽违三年华丽回归,主演最新犯罪喜剧电影《诈骗女王》,即将在10月20日於全台爆笑献映。

年度必看犯罪喜剧电影《诈骗女王》,故事描述由严正化饰演的「智慧」,曾是一位成功又美丽的骗徒,只不过目前有点江郎才尽,打算金盆洗手去作小生意。不过在引退之前,她决定去引诱古董富豪世家的儿子,并偷走隐藏在他们豪宅地下室里的600亿韩圜巨额财产,打算用这笔钱逆转母女俩的人生。全片透过宛如超ㄎㄧㄤ版的《神鬼交锋》(Catch Me If You Can)情节,透过诈骗、动作、喜剧、华服等多样化看点,挑动观众捧腹大笑的神经。全片不仅将在大银幕上展现痛快不已的诈骗场面,更将在放声欢笑的同时,带来惊心动魄的动作场面,让观众在电影结束之前,一刻都无法移开视线。



值得一提的是,她在片中不仅是江湖上擅於变装的骗徒,更是一个热爱女儿的妈妈,而饰演她女儿「珠英」的方珉妸,在片中也同时是她的「诈骗搭档」,更是诈骗界的潜力之星,让人对这组「诈骗母女档」的默契产生好奇与期待。严正化对此表示:「无需多言,我们两人超合拍!从歌手活动时期就互相认识,虽然拍摄时才是首度见面,但彼此却有很深的理解,所以很快就相处融洽。而且她的演技非常好,很有魅力与品味,所以拍摄起来真的很开心。」



在片中饰演两光富二代,更热爱在自己社群网站上炫富的宋诗曦,也即将面临严正化施展「色计」诈骗的威胁。严正化对首度合作的宋诗曦大赞:「这个角色很适合他,合作起来很开心,特别是他的演技很难被定型,所以每次拍摄时,都期待他会呈现出怎样的演技,观众们也将感受到他的全新魅力。」究竟宋诗曦将如何被严正化的变身所迷惑并洗劫,两人在这过程中又会发生什么爆笑的事情,也激起观众们的观赏欲望。



出道即将迈入31周年的严正化,1993年以歌手身份展开演艺活动,并持续以演员身份进行演技活动,在两个领域都到达颠峰。不论是2020年电影《特务搞飞机》,或是近期获得高收视率的人气戏剧《车贞淑医生》,都再度证明「喜剧女王」并非浪得虚名。即使这样,表演作品间隔并不密集的她,也透露自己不得不忍受在空窗期等待作品提案的日子:「身为演员,在等待作品的过程当中,有时会感到疲惫,也会产生『难道已经到此为止了吗』的恐惧,虽然《车贞淑医生》受到了很多人的喜爱,很感谢很幸福,但之前因为等待作品的时间太长,所以心情只能变得迫切。我真的很想继续做我喜欢的这份工作,但是我不得不等待。现在能够拥有非常幸福、快乐、充满希望的等待,真是太好了。」



这部由《特务搞飞机》严正化领衔主演,爆爽娱乐超越《乐透大作战》的年度犯罪喜剧电影《诈骗女王》,即将在10月20日於全台爆笑献映。

