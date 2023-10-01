严正化《诈骗女王》合体方珉妸、宋诗曦 出道30年享受等待

获誉为「韩国玛丹娜」，演艺领域横跨音乐、电影、戏剧、综艺的全方位喜剧女王严正化，继2000年《特务搞飞机》之后，睽违三年华丽回归，主演最新犯罪喜剧电影《诈骗女王》，即将在10月20日於全台爆笑献映。

年度必看犯罪喜剧电影《诈骗女王》，故事描述由严正化饰演的「智慧」，曾是一位成功又美丽的骗徒，只不过目前有点江郎才尽，打算金盆洗手去作小生意。不过在引退之前，她决定去引诱古董富豪世家的儿子，并偷走隐藏在他们豪宅地下室里的600亿韩圜巨额财产，打算用这笔钱逆转母女俩的人生。全片透过宛如超ㄎㄧㄤ版的《神鬼交锋》（Catch Me If You Can）情节，透过诈骗、动作、喜剧、华服等多样化看点，挑动观众捧腹大笑的神经。全片不仅将在大银幕上展现痛快不已的诈骗场面，更将在放声欢笑的同时，带来惊心动魄的动作场面，让观众在电影结束之前，一刻都无法移开视线。



值得一提的是，她在片中不仅是江湖上擅於变装的骗徒，更是一个热爱女儿的妈妈，而饰演她女儿「珠英」的方珉妸，在片中也同时是她的「诈骗搭档」，更是诈骗界的潜力之星，让人对这组「诈骗母女档」的默契产生好奇与期待。严正化对此表示：「无需多言，我们两人超合拍！从歌手活动时期就互相认识，虽然拍摄时才是首度见面，但彼此却有很深的理解，所以很快就相处融洽。而且她的演技非常好，很有魅力与品味，所以拍摄起来真的很开心。」



在片中饰演两光富二代，更热爱在自己社群网站上炫富的宋诗曦，也即将面临严正化施展「色计」诈骗的威胁。严正化对首度合作的宋诗曦大赞：「这个角色很适合他，合作起来很开心，特别是他的演技很难被定型，所以每次拍摄时，都期待他会呈现出怎样的演技，观众们也将感受到他的全新魅力。」究竟宋诗曦将如何被严正化的变身所迷惑并洗劫，两人在这过程中又会发生什么爆笑的事情，也激起观众们的观赏欲望。



出道即将迈入31周年的严正化，1993年以歌手身份展开演艺活动，并持续以演员身份进行演技活动，在两个领域都到达颠峰。不论是2020年电影《特务搞飞机》，或是近期获得高收视率的人气戏剧《车贞淑医生》，都再度证明「喜剧女王」并非浪得虚名。即使这样，表演作品间隔并不密集的她，也透露自己不得不忍受在空窗期等待作品提案的日子：「身为演员，在等待作品的过程当中，有时会感到疲惫，也会产生『难道已经到此为止了吗』的恐惧，虽然《车贞淑医生》受到了很多人的喜爱，很感谢很幸福，但之前因为等待作品的时间太长，所以心情只能变得迫切。我真的很想继续做我喜欢的这份工作，但是我不得不等待。现在能够拥有非常幸福、快乐、充满希望的等待，真是太好了。」



这部由《特务搞飞机》严正化领衔主演，爆爽娱乐超越《乐透大作战》的年度犯罪喜剧电影《诈骗女王》，即将在10月20日於全台爆笑献映。

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