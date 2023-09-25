IVE张员瑛最新造型曝光！出道后首次染金发＋全新妆容，韩网友：「真人芭比，太漂亮了」

「大势女团」IVE 将在10月13日带著首张迷你专辑《I'VE MINE》回归，包含三首主打歌〈Either Way〉、〈Off the Record〉及〈BADDIE〉。

第一首主打歌〈Either Way〉将在今日（25日）下午5点公开 MV 和音源，以梦幻般的电音爲开端，是一首抒情歌曲。讲述在别人视线中无法自由的我，由创作歌手鲜于贞娥担任作词，预告了与 IVE 的特级协同效应。 把讽刺现代社会中我们的样子的歌词，和 IVE 的感性主唱融合在一起，预计将引起听众们的共鸣。



24日，官方 SNS 公开〈Either Way〉的概念照，在熟悉和日常的空间里，展现梦幻多彩的魅力。值得一提的是...这是张员瑛出道后首次尝试金发，立刻在韩网引发热烈讨论，韩网友：「员瑛金发加上烟熏妆，真是太好了」、「疯了什么啊！太漂亮了」、「都拍得很好，好期待歌曲」、「哇～金发，怎么现在才做啊」、「金发员瑛来了 呜呜呜」、「员瑛的氛围大发」等等。



另外，IVE 将在25日公开〈Either Way〉、10月6日公开〈Off the Record〉。接著10月7～8日两天在首尔蚕室室内体育馆举行首场世界巡演《IVE THE 1ST WORLD TOUR 》后，将於13日公开第三首主打歌〈BADDIE〉，并同时发行首张迷你专辑《I'VE MINE》。



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