SEVENTEEN新歌回归预告用「万里长城+笑脸花」宣传引发部份中国网友不满，官方火速下架影片并发文道歉

大家怎么看这个事件呢？

人气男团 SEVENTEEN 今年活动满档，并确定在10月23日发行迷你11辑《SEVENTEENTH HEAVEN》释出一系列宣传预告片，但以中国万里长城为背影的影片却惹怒了中国网友。



SEVENTEEN 此次宣传使用的主要素材「笑脸花」是「洋甘菊花」，也是粉丝名「CARAT（克拉）」的诞生花，徜徉在各大城市与地标。

＊韩国首尔

＊日本东京

＊法国巴黎

＊美国纽约

＊中国北京

中国网上认为这次的宣传影片使用的「万里长城」是庄严的庄严的名胜古迹，搭配洋甘菊花笑脸的图片并不合适，再加上其他地方使用的是城市繁华的街道，营造吃欢乐气氛，引发了中网不满的声浪。其他地区的网友则认为中网反应太过敏感，官方也根本不需要为此道歉。



【官方道歉公告】

大家好，

这里是PLEDIS Entertainment。

以下就SEVENTEEN 11th Mini Album "SEVENTEENTH HEAVEN" Beijing版本预告影片相关内容进行说明。

我司於9月23日中国当地时间14点14分公开了SEVENTEEN 11th Mini Album "SEVENTEENTH HEAVEN"宣传影片中的"SVT RIGHT HERE"Beijing版本的预告影片。

Beijing版本预告影片以像徵中国的代表性文化遗产万里长城为背景，制作了洋甘菊漂浮的内容。 但影片公开后，广大粉丝们指出了我司对於万里长城的文化性理解错误及对文化尊重的意识缺失。

对此，Beijing版本预告影片已删除处理，并对给粉丝们带来的不便致以深刻的歉意，日后也将更加谨慎。

今后，我们将更加努力地制作出能够让来自不同国家和地区以及不同文化背景的粉丝们一起享受的内容。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻