NU'EST解散一年半完整体重聚！全员IG PO合照惹哭团粉：「我在做梦吗？」

昨日，男团NU'EST五位成员同时更新个人IG限动，分享了同一组聚餐合照，即便解散大家的心也仍然在一起！

照片中五位成员一致举起剪刀手，面对镜头摆出调皮pose。 成员白虎、REN、Aron在照片中贴了红色爱心emoji，黄旼炫则加上文字「好久不见」。细看大家挑选的照片其实不太一样，推测很可能是连拍了好几张全部发到聊天室XD







突如其来的合照令粉丝惊喜又感动：「我看到什么？ 我在做梦吗？」 「解散后还能见到大家，真的哭了」「看起来好幸福」「这一群小鸟胃把碗里都吃干净了，真好kk」「好想念大家啊」「我追的最后一个偶像团ᅲᅲ」「大家都没变」「希望每个人都发展顺利」 。

NU'EST是Pledis於2012年推出的五人男团，初期发展并不顺利，2017年一度宣布中断活动。 期间四位成员JR、白虎、旼炫、REN结伴参加Mnet选秀活动《Produce 101》意外打响知名度，黄旼炫冲进最终出道限定团Wanna One，另外3位成员也收获很多粉丝。



Wanna One活动结束后全员与Pledis续约、继续NU'EST活动，与粉丝们共度了一段难忘时光。 直到去年3月14日合约到期，JR、Aron和REN离开公司，NU'EST停止团体活动，实质上与解散无异。



目前五位成员均专注於个人活动，JR、旼炫和REN转型演戏，最近各自出演了TVING网剧《声音糖果 : 你填满我的声音》、tvN连续剧《无用的谎言》、ENA连续剧《等待了很久》；白虎推出SOLO专辑和单曲，Aron则在多个节目担任MC。







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