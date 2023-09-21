金钟国卖T恤一件40000+韩币被骂翻，紧急道歉并承诺捐出收益

金钟国成立的电商网站因售价过高而引发争议，他为此道歉并作出了新的决定。

金钟国在电商网站中上架了一款T恤，售价42000～46000韩币。 T恤造型简洁，胸前印有logo图案。 他还送给明星好友试穿，为品牌做宣传。 虽然是明星带货，但是40000多块的价格仍然劝退不少网友。



金钟国解释：「制作衣服是为了减少穿衣服的烦恼，我只是按照我平时的感觉制作它们，穿起来很舒服，它们是限量发售的，这些是我会一直穿的衣服，所以我很关注它们，如果你也喜欢的话，相信我，买来试试。」 同时还指出「价格并不贵」的原因，这样的解释反而给价格争议火上浇油。 也有不少粉丝和网友维护金钟国，指出考虑到目前的物价，40000多块的价格其实并不贵。



事情发酵了多日，网路上的声音也多了起来，最终金钟国为此事道歉，表示：「 很诚恳地告诉大家，这并不是就像大家以为的只是在T恤上写字的衣服，我是真诚地制作它们，因为我是一个对布料很挑剔的人，当我穿衣服时，谈到面料，我会非常注意它们，我希望大家不要产生误解，这些只是日常服装，而不是功能性运动服。 」於此同时T恤已经售罊，金钟国对此又表示：「因为大家的关心和应援才这么快售罄，我也无法就这样放下这件事情，会把这些收益捐给有意义的地方，再次感谢大家。」

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