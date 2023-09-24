【韩网热帖】新穿了唇环的演员韩韶禧

韩韶禧昨日更新IG分享近况，其中一张自拍可见穿了唇环，在韩网引起热议。

此外，韩韶禧和朴叙俊合作主演Netflix时代剧《京城怪物》，已於9月18日正式杀青、结束前后共2季的拍摄。







韩国网友评论：

1. 穿了3个？

2. 真的很适合她，又美又酷

3. 看起来超痛...

4. 她好像是很能忍痛的性格kkk

5. 唇环摘掉就几乎看不出，而且愈合很快，试一下也不错呀kkk

6. 嘴唇那边不挨著骨头，其实不太痛！虽然拿掉后会有痕迹，但不明显

7. 虽然因为（演员）活动洗掉了刺青，但她的身份感？ 追求的审美？ 似乎就是刺青、穿洞这些kk

8. 韩韶禧就是喜欢这个风格，因为做演员而无法随意行动，应该蛮郁闷吧

9. 她很适合有点颓废的rock chic调调，好漂亮ᅲᅲᅲ

10. 想起柾国kk也许是手臂刺青和穿洞的原因

11. 韩韶禧真的是很独特的角色kk在韩国作为top女演员生活却能不看人眼色地刺青和穿洞，褒义的很了不起

12. 因为刺青所以不感到惊讶，觉得对演员本人很好。 无需刻意做形象管理，自然地展现她自己。

13. 真的很适合kk刺青是想做但不能做，所以用贴纸代理满足吧

14. 我试过，不痛而且摘掉后看不出kk但只要过30分钟洞洞就会长回去kkk

15. 有些人拿拍戏当藉口指手画脚，我要说一句，韩韶禧最近的剧都拍完了，今年内打算休息、不再拍戏

16. 那些因为她穿洞就说她性格冲动、假装担心的人，自己却周末凌晨不睡觉上网写恶评，韩韶禧好好吃饭好好生活，跟他们完全不能比kk

出处：https://theqoo.net/hot/2941690864

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