【韩网热帖】TWICE娜琏被妈妈前男友起诉欠6亿，法院判胜诉：不用还

女团TWICE成员娜琏在经济纠纷诉讼中获胜。

此前，娜琏母亲的前情人A某以娜琏母女为对象提起的贷款诉讼，要求「娜琏方面偿还借走的6亿（韩币，下同）」，并表示「当初受娜琏母亲之托，借给了她们生活费，说等还是练习生的娜琏出道之后就会偿还」。

经审理，法院虽然承认A某在12年内（2004年8月-2026年6月）向娜琏方面汇款超过5亿（韩币）的事实，但认为证据不足以认定其为贷款，最终判A某败诉，娜琏无需承担任何债务。娜琏所属的经纪公司JYP娱乐也表示，公司对法院的判决无异议，但如果有人在网路上散布虚假资讯恶意攻击林娜琏，公司将采取一切法律手段追究责任。

判决结果公开后立即引起了广大网友的关注：

1. 娜琏真可怜，完全是被牵连的

2. 扶养了她12年，偿还6亿的话确实有点奇怪，但情理上又有点说不过去，出道前母女的生活费、学费都是对方给的吧，钱也都是对方挣的吧

3. 娜琏这段时间辛苦了，好好休息，希望今后只剩下开心的事情

4. 他应该起诉娜琏妈妈啊，为什么要起诉孩子

5. 娜琏妈妈的为人让我吓一跳

6. 又不是600块，而是6亿啊，情理上也应该还一点吧

7. 奇葩，大人为什么让孩子长大了再还钱

8. 娜琏估计要被挂上「6亿」的标签了

9. 即使放到现在6亿也不是一笔小数目

10. 前任，都没有好形象，现在连私生活都要被挖出来了

11. 其实私下调解给个2、3亿是最好的办法，不过是前任，倒楣的却是是娜琏

12. 不知道娜琏妈妈有没有一起工作，一起管理钱，一起生活的话做家务也不是免费的啊，不知内情不做评价

13. 你们都是当事人吗？ 法院都下判决书了，怎么还有人仅靠几行新闻报导就乱评价，你们又不知道内情，反正法院判了娜琏这方胜诉

14. 一堆人在说情理，这个情理为什么要第三者负责

15. 怎么说呢，这笔钱却是蛮多的

16. 一群说道义、情理的人，那你们先把父母扶养你的钱还掉

17. 他不上诉，反而被写成新闻报导，这可能就是他的目的吧

18. 这不就是交往之后分手了，对方向你要交往期间的费用嘛

https://theqoo.net/hot/2936566903?filter_mode=normal&page=2

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