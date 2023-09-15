这画面太好看！《鬼怪》「死鬼CP」孔刘＆李栋旭广告拍摄花絮照，网友：「两个人真的都不会老」

孔刘＆李栋旭在2016年合作电视剧《孤单又灿烂的神—鬼怪》，两人被剧迷称「死鬼CP」。之后两人也维持著好友谊，会互送咖啡车外，孔刘还曾作为嘉宾出演李栋旭的节目《李栋旭想要Talk》。

时隔7年，孔刘与李栋旭又合体拍摄广告，让许多剧迷都相当兴奋，两人穿著西装亮相，真的随便截图都是画报啊！而李栋旭的所属社 King Kong by STARSHIP娱乐在14日也公开广告拍摄花絮照，每张都好好看！



这也让网友纷纷直呼：「真的好帅」、「不敢相信竟然还可以看到死鬼CP的售后」，「7年了～两个人真的都不会老，依旧帅气」、「这么多年他们还是没有变」、「再合作一次吧」、「冬天要来了，可以重温《鬼怪》了」、「我的欧巴们」、「这么多年只有我变老」等等。



孔刘日前确定和徐玄振搭挡新剧《行李箱》（The Trunk），该剧讲述因湖边浮出的旅行箱而开始被揭露的秘密婚介夫妇，以及旅行箱中一对男女可疑的结婚故事；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。

而李栋旭和金慧峻主演的新剧《杀人者的购物中心》预计在明年上映，该剧讲述失去父母后由叔叔抚养长大的侄女，在叔叔突然去世后知道了可疑购物中心的真实面貌，并将讣告告知顾客们发生的故事。



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