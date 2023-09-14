BTS防弹少年团柾国大方营业！脱掉了上衣露出宽肩窄腰，粉丝想疯狂舔屏

富有且慷慨（肌肉富豪，且慷慨地舍得给粉丝看），说的就是wuli柾国吧！

柾国在weverse上更新了近况照，公开了在健身房里脱掉上衣的背部照片，不知道是健身前还是健身后，总之就是男性费洛蒙爆棚。 照片中柾国赤裸著上半身，只穿了一条裤子，然而穿搭并不是重点，重点在於上半身全部出镜，没有任何遮挡，背部肌肉线条一览无遗，竟有种别样的性感。 别看柾国平时看著脸蛋精致可爱，是个白净小生。 实际上宽肩窄腰，肩膀和背上都是肌肉，看著就很孔武有力，主打的就是一个反差。不得不说粉丝们都是鹰眼，大家从照片玻璃的反光中看到了柾国的巧克力腹肌，完美线条更彰显了他的男性魅力。

공개된 사진 속에는 피트니스센터를 찾아 운동 중인 정국의 뒷모습이 담겨 있다.

귀엽고 개구진 얼굴과 180도 반전인 우락부락한 등근육과 태평양 어깨가 감탄을 자아낸다.

일부 아미들은 건너편 유리문에 비친 정국의 앞모습을 발견하고 또 한번 환호하는 모습이다. pic.twitter.com/UXofwOyS8r — 정국 한국팀 ( FAN ACCOUNT) (@JKTEAM_KOR) September 13, 2023

此外，柾国已於7月发行了个人出道以来首张SOLO曲《Seven》，在全球掀起热潮，歌曲发行首周空降BILLBOARD百强单曲榜首位，成为柾国在此榜单的首支冠军单曲 。 9月，《Seven》斩获第40届 MTV Video Music Awards的「夏日歌曲」奖，也另柾国成为该奖项首位获奖的韩国SOLO歌手。



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