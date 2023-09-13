《恋人》未完待续的爱情！第二部分的南宫珉＋安恩真确定将於10月13日再度上演〜

MBC高人气古装爱情剧《恋人》於9月2日播出了第10集，宣告第一部分已告一段落，男女主角南宫珉与安恩真留下了遗憾的别离，而南宫珉也保证会让大家看见浪漫爱情，让观众们更加期待第二部分的开播，目前终於确认将於10月13日播出第二部分的第一集。

9月2日刚播毕的《恋人》第一部分，受到许多观众们的喜爱，也创下两位数的高收视率，话题讨论度也相当高。10月13日即将播出的第二部分，将揭晓心痛离别的南宫珉以及安恩真，往返於朝鲜与清朝之间，两人各自在不同的空间，再度遇见不同的人物，两人的命运又将如何产生交集。还有第一部分结尾相当令人瞩目的蒙面青衣女子，以及即将与安恩真成亲的武官，两人对於南宫珉与安恩真的情感将有什么样的影响。



在即将播出的《恋人》回顾特别篇当中，主演南宫珉以及安恩真也惊喜登场，除了向喜爱这部作品的观众们问候以外，两人更提到了第二部分的些许剧情，更激起了观众们的期待感，南宫珉表示第二部分比第一部分更好看，也有著更美的爱情故事，嘴巴都感觉很痒，很想要剧透了。安恩真也表示受到大家的喜爱感觉充满力量，第二部分会以更精采的剧情来报答大家。



MBC将於9月15日与16日分为两集播出《恋人》第一部分特别篇，甚至将公开在第一部分剧情中被剪辑掉而未公开的场景，让观众们延续第一部分的感动。将於10月13日正式进入《恋人》第二部分。

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