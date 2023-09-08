梁朝伟透露出演NewJeans MV三大条件！角色设定「男版维纳斯」，被问「是否成为她们粉丝」搔头妙答引爆笑

梁朝伟近日荣获第80届威尼斯电影节颁发「终身成就金狮奖」，今早载誉返港，刚到机场就被记者团团围住表达恭喜和关心。

韩国超人气新人女团NewJeans今年7月发行新歌《Cool With You》，MV中无预警出现梁朝伟的镜头，未曾想像的跨圈合作让不少网友大呼惊喜。随后曝光是零片酬出演，更传为佳话。



据微博「香港电影吧」公开的现场影片，有记者问到梁朝伟为韩国女团NewJeans拍摄MV的话题，梁朝伟表示牵线人是他1997年去韩国时结识、多年来为他担任翻译的老朋友。当时这位朋友把剧本和歌曲寄给梁朝伟，梁朝伟过目后提了3个接拍条件：我在哪里你们就来哪里拍，自己设计角色造型、 不许对方干预，只给2小时时间。



梁朝伟表示因为是他创造这一角色，所以造型当然依据他的想法决定；当时MV已在西班牙拍好，他本人则是在日本东京，於是制作团队飞到东京来拍他的镜头。

有记者问梁朝伟是否通过这次合作成为NewJeans的粉丝，梁朝伟搔搔头回答：「好像她们是我的粉丝。」 诚实又逗趣的回答引现场一片笑声。



此外，MV导演申宇锡今年8月初做客李末年YT频道时也提到梁朝伟的画面是后制合成：MV是在西班牙巴塞罗那拍摄，梁朝伟的戏份则是在东京独自一人完成，实际片场只有绿幕背景而已，「皆靠他的想像进行表演」。申导演还透露梁朝伟做了艺术指导和角色研究，不仅造型idea是由他提出，就连白色假发和服装都是梁朝伟亲自购买。

申导演还透露，MV剧情来自神话故事「丘比特与赛姬」，维纳斯嫉妒赛姬的美貌，得知儿子丘比特与她相恋便向她降下惩罚，梁朝伟的角色就是维纳斯，郑好娟则对应丘比特。 据悉梁朝伟很喜欢这一角色，特意和《重庆森林》的艺术总监一起做了角色研究，不仅白发造型idea是由他提出，就连服装也是梁朝伟亲自购买。



▽梁朝伟客串出演NewJeans《Cool With You》B版MV：



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