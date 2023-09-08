罗PD：《Biong Biong地球娱乐室》第一人选就是李泳知，选角时都做了背调，调查了她们的人品

罗暎锡PD公开了综艺节目《Biong Biong地球娱乐室》选角的幕后故事。

6日，罗PD的《出差十五夜》公开新内容，邀请了《杂务之神》的导演朴贤勇和自称1号「跟班」的艺率PD一起出演，他们一起谈论了《BIONG BIONG地球娱乐室》的选角幕后故事。



罗PD表示：「《地乐室》初衷就是做一档以女艺人为主的综艺，第一人选就是李泳知，她是个能量超级好的朋友，所以很想用她。 给她的经纪公司打电话，但当时泳知正在美国演出，所以很难联系上她。 后来听说她打算暂时不做综艺节目，准备专心从事音乐活动，她拒绝了所有的邀约，但我们给她发了短讯，很诚恳地邀请她。 我们问李泳知『你不考虑一下吗？』 很感激她后来联系了我们，确认第一个加入节目。」



朴贤勇导演补充道：「如果那时候没有选中泳知，我们可能无法一起工作，现在的她非常出色。」 罗PD也赞同地说：「对，我们也有自己的YouTube频道，但泳知的YouTube做得比我们好得多，作为艺术家、创作者，她在各个方面都比我们强。」 对李泳知赞不绝口。

节目的第二个选角就是喜剧女演员李恩智。 罗PD说：「当《Psick University》人气最火的时候是她在其中饰演配角『吉恩智』时，其实我们在选角时会进行背调（背景调查）。 我们询问她们的人品，还有拍摄结束后是否会说脏话等等，都进行了一番调查。 作为（节目中的）大姐，她有主导性格，而且实力也非常强大，所以她能够加入让我们觉得很幸运。 」



第三位选角是IVE的安俞真，罗PD说：「我想在偶像中选择一位成员，然后俞真加入了我们。 字幕组形容她为『清澈眼神的狂人』，这个表达非常贴切。 她在准备《Love Dive》这首歌时参加了选角，这首歌大获成功，我们也看到了她在音乐方面的才华。」



最后被选上的就是OH MY GIRL的Mimi。 据朴贤勇导演称，疫情期间与妻子在家隔离时提到了Mimi，妻子称她是个很有趣的人，「我看过她的YouTube节目，她的节目非常原始，虽然是爱豆，但竟然做甜点吃播，这让我感到惊讶。」



正因为几位PD的慧眼识珠，才让观众们看到了韩综史上最搞笑的纯女艺人综艺，罗PD表示：「她们只是来了，然后就爆发了。 事实上我们没有刻意想搞笑，她们甚至没有出演综艺节目的经验，但很快就能融入其中，说话、跳舞都很默契。 这是怎么发生的呢？ 我也很惊讶。 我感觉自己用掉了十年的运气，要带著她们继续拍10年。」 表达了对4名女生的信任。





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