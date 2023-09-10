【韩网热帖】连BTS防弹少年团V都逃不过的「现实兄妹」关系：弟弟妹妹从来不向朋友提我

防弹少年团成员V也有「现实兄妹」一面。

最近V做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》，公开了与弟弟、妹妹们相处的趣事。 V透露自己既有弟弟又有妹妹，听得曹世镐和刘在锡十分好奇3人之间是如何相处的，毕竟有这样一位世界顶流爱豆哥哥，弟弟妹妹们想不炫耀都难吧。 没想到V却说自家的弟弟和妹妹完全不和朋友提他，甚至不经常联系，一年最多联络1、2次，就连防弹少年团拿到BILLBOARD一位时，弟弟妹妹们也没有任何表示。 V和弟弟妹妹们最后一条资讯还停留在很久之前的「欧巴，你要回来吗？」 、「哥，再见」。



V还表示他们之间从来不准备生日礼物，只是在父母过生日时，为了不买到重复的礼物，才会互相问一声。 当然弟弟、妹妹也有主动联系V的时候，那就是有事情要拜托大哥的时候！V和弟弟妹妹们的相处模式引发不少网民的共鸣，纷纷表示：「我家也这样，这就是现实兄弟/妹啊。」

1. 这才是正常的，换我也一样，你想想10多年的时间里他也只是我普通的亲哥哥，都这样过了10多年了，突然有一天他成了BTS的V，当然弟弟妹妹有可能喜欢防弹其他成员

2. 现实生活里家人真的就是这样

3. 10000%反映了现实生活

4. 我以为看的是我和我哥的相处方式，简直一模一样

5. 哈哈哈，不知道妹妹会不会骂V啊，我生气的时候经常骂我哥

6. 其实我很好奇弟弟妹妹的长相

7. 即使他是万人瞩目的V，但在我眼里也只是和我有血缘关系的哥哥而已，脱光了我都不看一眼

8. 感觉关系好的姐弟经常看到，反而兄妹关系好的非常少见

9. 我弟弟也一样啊，只有需要买东西的时候才喊我姐

10. 好像V很少提起弟弟妹妹，不知道是真的不亲，还是为了保护他们，艺人的兄弟节目自带神秘主义，还蛮喜欢的

11. 平时说话的时候：呀，金泰亨！要买东西的时候：欧巴

12. 这样才好吧，这要比因为哥哥出名了，就经常联系伸手要钱好一百倍

13. 他们只是不经常联系而已，如果弟弟妹妹要买东西，他肯定会给予经济上的支持，他又没说不给他们钱

14. 弟弟妹妹也很聪明，如果告诉别人自己是V的弟弟妹妹，应该会被周围人累死吧，也要保护家人的隐私

15. 有很多艺人家庭都会利用艺人形象挣钱，他家弟弟妹妹真的很不错

16. 你要知道家里出了一个这么有名气的人，会有多少人要贴上来吸血，他家真的很健康

17. 我以为他是家里的老幺

18. V的妹妹应该长得很漂亮吧

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