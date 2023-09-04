少女时代「全能女神」秀英宣布10月15日登台甜炸会粉！

迫不及待想见「My Muse」秀英女神！少女时代成员之一的秀英，将於10月15日（日）晚间6点在台北国际会议中心TICC举办《SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI》，成为少女时代成员中，继太妍与俞利之后，2023年第三位单独来台的成员。

拥有超完美比例以及107公分大长腿的秀英，站在舞台上总是散发女神光采。从幼年时期就出道的秀英，拥有无数的舞台表演经验，舞台上载歌载舞的魅力早已不在话下，但她自己更不断设定新目标，为了更努力往戏剧方面发展，由原本的SM经纪公司改签入SARAM公司，只为挑战更多元更丰富的角色与题材。



从电视剧《如实陈述》中拥有超强记忆力的刑警车秀英，《Run On奔向爱情》中的体育经纪公司代表徐丹雅，《说出你的愿望》中的温柔护理师徐妍珠，到近期刚播毕并好评不断的人气韩剧《陌生人》中爽朗直率的女警金珍熙，秀英的每一个角色都深植人心，也让大家看见她许多不同的面相，以及越来越纯熟的演技。



时常透过SNS与粉丝互动的秀英，最近也分享自己正如火如荼的为一系列的「My Muse」见面会准备中，而从首尔、横滨、大阪、曼谷等场次之后，10月15日的最终场将来到台湾与SONE（官粉名）见面，让大家一起在台北见证，为秀英女神这一系列的完美演出画下句点！《SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI》将於9月10号14：10在全台ibon机台及网站启售，秀英也为大家送上满满福利，详细活动资讯也请参考执行力整合行销官方FB粉丝专页：https://www.facebook.com/executiontw/ 。



＊演出资讯

《SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI》

演出日期：2023年10月15日（日）18：00

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出场地地址：台北市信义区信义路五段1号

售票日期及时间：2023年9月10日 (日) 14：10

售票系统：全台ibon机台及网站（网站建置中）

票价：A区$5,200 / B区$4,600 / C区$3,900（全区对号入座）

粉丝福利：台湾限定小卡组/全场Hi-Bye/团体合照（20人一组）/团体合照（10人一组）/亲笔签名海报/亲笔签名拍立得

主办单位：执行力整合行销、D-SHOW

协办单位 : 映砾娱乐

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