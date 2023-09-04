女团IVE确定10月13日回归！迷你首专《I'VE MINE》力推3首主打歌，首次世巡本周开跑

人气女团IVE昨日通过官方SNS宣布即将发行首张迷你专辑《I'VE MINE》，3张不同风格的预告海报暗示将有3首不同概念的主打歌，引起期待。

正式发售首张迷你专辑之前，IVE将陆续公开3首主打歌的音源及MV：9月25日公开《Either way》，10月6日公开《Off the Record》，10月13日公开最后一首主打歌《BADDIE》，随即展开宣传活动。







IVE每次发行新专辑都勇於打破固有形象、挑战不同音乐类型，不变的是以歌词延续「narcissism（自恋、自我陶醉）」的主题。 IVE以现象级人气实现了「5连Mega Hit」，令人期待本次专辑能否进一步证明其在音乐上的成长，并再次展现IVE独有的魅力。

IVE以出道曲《ELEVEN》获得13个一位，随后的《LOVE DIVE》《After LIKE》分别达成10冠王和14冠王，去年更凭《LOVE DIVE》在Circle Chart（前称Gaon Chart）全球K-POP排行榜、数位排行榜、串流媒体排行榜上荣登榜首。



同时，IVE在TikTok也创下使用量最高音源的记录，横扫各大颁奖礼的新人赏、本赏、甚至大赏。 今年4月发行的首张正规专辑《I've IVE》初动销售（发行后一周的唱片销售）突破了110万，连续2张专辑登上「百万销量」宝座。

不仅如此，双主打曲《Kitsch》和《I AM》亦在韩国各大音源网站名列前茅，先后斩获11座打歌节目冠军奖杯。



此外，IVE即将举办首次世界巡演《IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE》，首场演出将於本月7日和8日在首尔蚕室室内体育馆巨星。



▽一起来欣赏IVE经典人气歌曲：



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