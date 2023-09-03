李升基美巡演被指无视侨民！「状态不佳」拒访赞助餐厅、当地粉丝白等一场，随后场次疑因「卖不出票」取消

李升基上月30日到访美国亚特兰大举办演出，随即因「粉丝服务缺乏诚意」在当地韩侨中引起不满，紧接著的纽泽西公演则疑似因票卖不出而宣布取消。

据亚特兰大韩国日报本月1日报导，李升基8月28日抵达亚特兰大，原计划到访赞助活动的当地韩侨餐厅，但当天突然以「状态不佳需要调节」为由取消访问行程，令等待在餐厅、期待与他见面的粉丝大为失望，更有部份餐厅主人质疑李升基「轻视侨胞」。



负责李升基美国巡演的当地公司HUGH娱乐和Corus娱乐透露，因为李升基单方面变动行程，主办发遭到赞助餐厅抗议、十分难堪，且「没有从歌手脸上看出特别的健康方面原因」。 此外，李升基抵达已预定的希尔顿酒店后没有下车，直接和所属社代表及理事前往了另一家酒店，且对此没有作出解释。

据当地网友，亚特兰大能给韩国歌手赞助的韩国企业并不多，所以这次由当地韩侨经营的餐厅出力顶上，李升基突然取消到访难免令餐厅为难。



上述情况今日被韩媒报道后，李升基所属社做出回应，表示原本就只有计划跟餐厅工作人员一起拍照、且只有口头协议，不料在SNS上被宣传成公开活动。 李升基在LA公演后搭机前往亚特兰大途中遭遇乱流导致延迟抵达，加上火车摇晃令他状况不佳，且事前已放出公告表示不能到访。

不仅如此，原定本月2日举办的纽泽西公演也突然取消。 李升基所属社称是「当地公演场的原因」，但网上有人爆料真正原因是售票数字低迷：「公关票很多」「演出场地很多空座位，惊到」。 据报道，亚特兰大公演场地有3层座位、可容纳2700人，但当天只坐满1000人。



韩网友叹气：「约定还是要遵守吧」「拿了赞助就要做事啊」「和结婚无关，只是惊叹人可以改变这么多吗，之前看到的究竟是谁？」 「粉丝群变弱、大众形象变差，又自我管理失败、比同龄人看起来老，至少人性要在线吧？」 「感觉是想去美国适度转一圈回来好做宣传，然而这适度都达不到」「去美国本身就令人意外」「国内的票都没有卖得很好...」「虽然因为结婚有些反感，但至少觉得他很诚实来的...」「也许他原本就是这样的人，一直以来是HOOK帮忙包装」

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