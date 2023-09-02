SJ银赫自立门户首个活动被喊「代表nim」超害羞，要厉旭别退社：我才能脚踏两条船

Super Junior银赫与东海昨（1）日正式离开SM娱乐自立门户，银赫「退社」后首个活动是和厉旭代班广播节目《两点出逃》，聊到相关话题制造相当多笑点。

开场银赫先是聊近况讲到成立公司，马上就有现场粉丝喊他「代表nim」，他马上挥手否认：「那种称呼现在还太肉麻了。」厉旭便问：「理事nim？」银赫回答：「不是不是，是代表没错，但是……希望不要那么叫，太尴尬了。」银赫否认「李代表」、「代表nim」等称号，但还是止不住现场欢呼声。



来宾Brain（Fly to the Sky）、金政模（TraxX前成员）登场，两人一开口就喊SM以前的招牌声音「SM Entertainment」，因为坐上四人正巧都是SM娱乐出身的歌手！银赫笑说：「还以退社（离开公司）顺序坐下了。」四个人分别介绍退社时间，银赫说是「今天」笑翻Brain，Brain赞道：「当天就直播也太帅！」银赫便向两位「退社前辈」鞠躬。



虽然银赫口口声声说自己当天退社了，但当厉旭说「除了我之外都退社了」，他还是纠正他：「我是半SM，半SM（编按：因为还在团体Super Junior里）。」四人讲了一大串过去在SM告诫「不要做」的事情后，也向彼此告诫，银赫竟然对厉旭说：「不要退社！」厉旭很乖(?)，欲言又止：「有点……我知道了。」金政模问银赫是不是后悔了，银赫回答：「要有一些成员留著，我才能脚踏两条船。」金政模：「才能重新回去？半退社半退社。」又引起一阵笑声。



▼网友翻录完整节目，银赫和厉旭还聊了不少过往宿舍趣事呢！



（0:09:36 代表nim／0:10:45厉旭爆料他曾向经纪人告发银赫「带女人回宿舍」／0:17:02 银赫回顾这几年和圭贤一起住宿社，自己像寄生虫一样都要偷偷摸摸的／1:07:06 来宾与主持人按退社顺序坐下／1:10:27 银赫纠正厉旭他是「半SM」／1:38:55 银赫爆料宿舍冰箱的肉都是神童的／1:14:38 银赫：「退社哈几马！」／1:44:05 厉旭说SJ是「契约关系」可以借钱的，银赫说始源应该不用借……）

▼厉旭的美声献唱也不能错过！



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