不信你没听过！「欧巴，欧巴，你有车吗？」超多偶像爱模仿，原唱竟然是她

这首歌的原唱到底是谁？

最近大家有没有被这首歌洗脑，只有短短几句台词：「欧巴，欧巴，是有钱人吗？ 欧巴，欧巴，你有车吗？ 欧巴，欧巴，你住哪里？ 欧巴，欧巴，我很贵」。相信你一定在 tiktok 等 SNS 上以及爱豆粉丝会、见面会上听到过。

윤정한이 오빠오빠오빠 돈 많아? 이걸 추고있다는게 그리고 그걸 부르고 있는 사람이 조슈아라는게 구라같다

pic.twitter.com/MPirLGMimC — 쁑 (@ppyung_han) May 7, 2023

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오빠... 오빠... 돈 많아...?

ㄴ 챌린지 천재 아이돌 등극. pic.twitter.com/G732RH5DA0 — 쿠마 (@kumark_ing) December 30, 2022

아씨빨!!

이거설마 무의식적으로 오빠오빠돈많아?부른거임?

아제발 제발 너무웃김.. pic.twitter.com/JvXYjyec0T — 대파 (@dragonpa_) November 7, 2022

아 백현 버전

오빠오빠돈많아? 오빠오빠차있어?

백현 오빠 표정봐 즐기시는 거 같은데pic.twitter.com/YquR8tdepB — 백현 아카이브 (@BHarchive_) July 17, 2023

这首歌从YouTube上开始流传，原影片发布於2021年，2022年第三季度逐渐开始扩散，直到2023年爆火，成为无数人模仿的对象，YouTube上的影片点击率已经突破了1600万，不少网友表示「欧巴，有车吗那段简直就是 killing part」，尤其是影片中女生转动方向盘的模样很写实，很多人都表示「 一看就是开大型车的人」。



其实这首歌的原唱是安昭美，一名搞笑艺人，而《欧巴，有车吗》原来的歌名叫《吃完泡面再走吧》，是安昭美新人时期为赚20万的零花钱而录制的歌曲。 前段时间安昭美还登上了综艺节目的舞台，重现了这首经典热曲。

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