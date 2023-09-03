不信你没听过！「欧巴，欧巴，你有车吗？」超多偶像爱模仿，原唱竟然是她
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不信你没听过！「欧巴，欧巴，你有车吗？」超多偶像爱模仿，原唱竟然是她

明星   2023年9月3日   星期日09:00   Tracy  

（封面图源：twitter@MBC_entertain）

这首歌的原唱到底是谁？

最近大家有没有被这首歌洗脑，只有短短几句台词：「欧巴，欧巴，是有钱人吗？ 欧巴，欧巴，你有车吗？ 欧巴，欧巴，你住哪里？ 欧巴，欧巴，我很贵」。相信你一定在 tiktok 等 SNS 上以及爱豆粉丝会、见面会上听到过。

这首歌从YouTube上开始流传，原影片发布於2021年，2022年第三季度逐渐开始扩散，直到2023年爆火，成为无数人模仿的对象，YouTube上的影片点击率已经突破了1600万，不少网友表示「欧巴，有车吗那段简直就是 killing part」，尤其是影片中女生转动方向盘的模样很写实，很多人都表示「 一看就是开大型车的人」。

其实这首歌的原唱是安昭美，一名搞笑艺人，而《欧巴，有车吗》原来的歌名叫《吃完泡面再走吧》，是安昭美新人时期为赚20万的零花钱而录制的歌曲。 前段时间安昭美还登上了综艺节目的舞台，重现了这首经典热曲。

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