BTS柾国代言服装品牌最新高清花絮公开！「冰块腹肌+烟熏妆」超魅惑，一讲话还是熟悉的他！

国际知名时装品牌Calvin Klein今年3月宣布防弹少年团BTS成员柾国为新任全球代言人，近日公开秋季系列宣传片后，终於释出了高清拍摄花絮照片！

CK今日通过官方X（前Twitter）帐号公开柾国为其拍摄代言影片的幕后花絮照片，巧克力腹肌搭配烟熏妆和蓬乱卷发，一整个野性十足~





隔著包裹完整的衣物也能感受到结实有型的轮廓起伏和肌肉线条，介於少年和男人之间的气质真的太迷人：



侧颜也是完美啊！



CK还PO出一段柾国的采访片段（虽然是之前公开过的XD），被问到与粉丝之间最难忘的故事，思索片刻笑著说后：「所有的……太多了耶！」眼睛亮闪闪的，一秒拉回日常模式的柾国XD



Jung Kook’s most memorable fan moment? go pic.twitter.com/fNOBal4T4w — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2023

此外，柾国今年7月14日推出首支solo数位单曲《Seven》，目前已在美国Billboard「Global 200」和「Global Excl. U.S」榜单上连续6周稳居第一。 根据金氏世界纪录，《Seven Explicit Ver.》创下Spotify一周播放量最多的男歌手歌曲，以及Spotify播放量最快达到1亿的男歌手歌曲两项记录。

最后一起欣赏下CK与柾国合作拍摄的广告大片，以及YouTube播放量已经逼近2亿的《Seven》吧：



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