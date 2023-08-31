【韩网热帖】令粉丝感动的李准基《刘QUIZ》发言

昨晚播出的tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，李准基提到最近听到粉丝这番话时感到十分开心：「感谢准基很老实地没有卷入任何事件、这样好好地走了过来，谢谢你好好守护了我们的回忆。」

李准基表示自己的身体和精神都得想著粉丝们生活，因为：「我是他们的回忆仓库，如果我稍微坍塌或出现刮痕，那他们的回忆也会出现刮痕。」 所以听到粉丝那些话感到很自豪也很感谢。



韩国网友评论：

1. 好帅气啊！

2. 这才是正确的mindᅲᅲ 我的第一位本命也是仍然健在，很欣慰，回忆起来没有恼人的部份ᅮᅮ 然而之后的... 以及再之后的... ᅲᅲ 真的好帅啊，粉丝一定很幸福

3. 真的很对，没有什么比曾经追星的对象走向堕落更让人觉得回忆和金钱可惜

4. 看到了吗Micky有天... 我的学生时代...

5. 那些家伙不仅刮伤了我的回忆，甚至把它们弄得粉碎

6. 真的好感动，能理解粉丝的这份想法都很感谢

7. 本职和粉丝服务都做得很棒，超有好感

8. 到现在为止喜欢过的歌手和演员全部闯了祸，一度觉得自己的追星人生完蛋了，看来要抓住李准基... 准基欧巴.........

9. 请各所属社奉为社训... 不要让我因为追过的星觉得丢人ᅲᅲᅲᅲ

10. 曾经喜爱的偶像啊，我有期待什么不得了的东西吗？ 只是希望你们和大家一样正常地生活啊

11. 李准基真的是身体和精神都健康的人

12. 果然常青的人是有原因的

13. 活动很久的歌手和演员真的会成为回忆的一部分... 如果出问题的话，非粉都觉得很受伤

14. 除了回忆被刮伤，对於曾经喜欢的偶像真的给出了人与人之间的信任，那份背叛感真的... C8崽子啊

15. 闯祸之后蹲监狱的家伙们啊，看看《刘QUIZ》吧

16. 昨天看节目真的各方面都印象很深，除了帖文中的严肃话题，讲话也很风趣，刘大神在旁边经常笑喷kkk

17. 超喜欢李准基，但真的瘦了太多ᅲᅲᅲᅲ

18. 虽然很感谢，但也希望李准基生活得舒服一些ᅲᅲ年糕也吃一些吧（*李准基节目中提到7年没有吃过米面碳水，都以豆腐代替）

19. 从《王的男人》上映前至今都是他的粉丝，一次都不曾对他失望。 就连他自称患明星病的时期也对粉丝一直很好ᅲᅲ虽然因为他经常受伤、每次拍摄都会担心，但从来不曾后悔喜欢他，身为李准基的粉丝感到自豪，所以一直很感谢ᅲᅲ好爱我的演员ᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/2914025380

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