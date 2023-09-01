知道演唱会挣钱但不知道挣这么多！BLACKPINK本轮世巡吸引175万观众，收益完全是天文数字

作为K-POP界最赚钱的女团之一，BLACKPINK B世界巡回演唱会又有多少钱入帐呢？

最近，美国媒体「ALL K-POP」报导了关於BLACKPINK世巡收益的内容，从去年2022年开始的「Born Pink」巡回演唱会，短短2个月就为BLACKPINK带来了7800万美金（约合1031亿韩币）的巨额效益，整轮巡演共创造出2亿6450万美金（约合3500亿韩币）的收益，创下了全球女团最高收益纪录。不过这并非是YG娱乐演唱会制作公司公开的官方数字。



据悉，截止至今BLACKPINK在全球共吸引了175万歌迷到场，创造了K-POP女团演唱会最多观众纪录。 而BLACKPINK也是首个连续两次在MetLife Stadium（美国）开唱的爱豆团。 不仅如此，她们还站上了Allegiant Stadium、Oracle Park和 Dodger Stadium的舞台，成为全球首个在此举办演唱会的女团，在K-POP女团史上写下了浓墨重彩的一笔。



此外，BLACKPINK还将於9月16日、17日在首尔高尺小巨蛋举行终场演唱会，为本轮世界巡回演唱会画上句号。而BLACKPINK4名成员与YG娱乐的合约即将到期，她们是否会和YG续约成为了当下粉丝和外界最关注的焦点。



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