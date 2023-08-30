权恩妃热辣装扮再上热搜！有网友质疑「穿得太露了」，更多人力挺：身材好而已

歌手权恩妃近期迎来事业高峰，每一次亮相都能横扫热搜榜。

前段时间权恩妃凭藉在「Water Bomb」上的热辣性感装扮人气回温，被赞是「Water Bomb女神」，工作邀约不断的同时还发行了新曲，并一举夺得音乐节目的冠军。



230730 워터밤 도쿄 권은비

개예뿌 pic.twitter.com/u9eU8lfCwe — 제갈딱딱 (@nyaaang_6v6) July 30, 2023

本次权恩妃又受邀出席了韩国知名夏季活动「The Cass Cool Festival」，再一次以性感Look登上韩网各大交流网站。 当天权恩妃穿了一套牛仔泳衣，肉感好身材一览无余。



也许是因为最近频繁以热辣穿搭席卷热搜，有韩国网民质疑权恩妃的演出服是否过於暴露，众人就这一问题展开了讨论，大家留言表示：「她的服装只是爱豆的舞台服，网民管太宽了」、「很多爱豆都穿这样的衣服，只是她的身材太性感了而已」、「比起太暴露之类的讨论，我单纯很羡慕她的身材啊」、 「她在water bomb穿著获得关注之后，确实穿得比以前夸张了很多」、「我不觉得她穿得太过暴露，只是因为她身材的关系，任何夏季的泳装穿在她身上都是这样吧」等。

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