權恩妃熱辣裝扮再上熱搜！有網友質疑「穿得太露了」，更多人力挺：身材好而已

歌手權恩妃近期迎來事業高峰，每一次亮相都能橫掃熱搜榜。

前段時間權恩妃憑藉在「Water Bomb」上的熱辣性感裝扮人氣回溫，被讚是「Water Bomb女神」，工作邀約不斷的同時還發行了新曲，並一舉奪得音樂節目的冠軍。



230730 워터밤 도쿄 권은비

개예뿌 pic.twitter.com/u9eU8lfCwe — 제갈딱딱 (@nyaaang_6v6) July 30, 2023

本次權恩妃又受邀出席了韓國知名夏季活動「The Cass Cool Festival」，再一次以性感Look登上韓網各大交流網站。 當天權恩妃穿了一套牛仔泳衣，肉感好身材一覽無餘。



也許是因為最近頻繁以熱辣穿搭席捲熱搜，有韓國網友質疑權恩妃的演出服是否過於暴露，眾人就這一問題展開了討論，大家留言表示：「她的服裝只是愛豆的舞台服，網友管太寬了」、「很多愛豆都穿這樣的衣服，只是她的身材太性感了而已」、「比起太暴露之類的討論，我單純很羨慕她的身材啊」、 「她在water bomb穿著獲得關注之後，確實穿得比以前誇張了很多」、「我不覺得她穿得太過暴露，只是因為她身材的關係，任何夏季的泳裝穿在她身上都是這樣吧」等。

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