期待～终於有综艺可以看啦！BTS V 确定出演《Running Man》，节目将在9月10日播出！

今日（29日）有韩媒报导BTS防弹少年团V（金泰亨）将出演《Running Man》。

随后，SBS方面也证实 V 已经在28日单独结束《Running Man》的录制，节目将在9月10日播出。而《Running Man》的官方 SNS 上也公开了「Running Man X 防弹少年团 V」9月10日下午6点15分的字样，还有 V 的名牌。

而防弹少年团在2016年曾出演过《Running Man》第300集特辑（2016年），V 是时隔7年作爲单独嘉宾与成员们见面。因为防弹成员们平时很少出演综艺节目，因此这次他的登场也备受粉丝们的期待，感觉有机会创下近期的高收视呢～！除了《Running Man》外，V 还录制 Dingo 的节目《今天也辛苦了》，会在8月31日公开。



另外，V 将在9月8日下午1点发行首张个人专辑《Layover》。包括主打歌〈Slow Dancing〉在内，收录了〈Rainy Days〉、〈Blue〉、〈Love Me Again〉、〈For Us〉和〈Slow Dancing Piano Ver.〉共6首歌曲。



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