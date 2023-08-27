是廉惠兰安宰弘母子「支配」了《假面女郎》！韩网友：以为他俩演完这部就要退圈了

NETFLIX新剧《假面女郎》大家都在追吗？

《假面女郎》改编自同名网漫，讲述了长相平平却身材火辣的女人「金貌美」，在白天是一个普通的上班族，晚上则戴著面具变身为网路广播BJ「假面女郎」，卷入了一系列惊悚恐怖的事件中，展现了「三个姓名、三次人生、三起命案」的故事！新人演员李寒星、「世界第一美」NANA和「氧气女神」 高贤廷三人饰一角，分别扮演了「貌美」整容前、整容后与中年形象，给观众们留下了深刻的印象。



除了三位女主角之外，配角也让观众们赞叹不绝，尤其是廉惠兰和安宰弘扮演的母子称得上是支配了整部剧，演技赞到让人怀疑他俩是不是演完这部就要退出演艺圈了？ ！

安宰弘扮演的「朱悟南」和「貌美」一样对外貌极度自卑，在公司里是个透明人物，唯一的爱好就是看直播，他通过假面女郎手上的痣发现了对方正是自己的同事「貌美」，不惜为爱伤人，最后却落得个被爱恋之人虐杀的惨痛下场。 剧中的「朱悟南」在外面时是不折不扣的内向型人格，回到家就化身为热衷於为热辣女主播疯狂的宅男，100%贴合原作漫画，从亮相开始就令观众忍不住直呼「神还原」、「太像了」、「演技好到我以为他演完这部就要退出演艺圈了，对人物的刻画不遗余力」等。大前辈金义圣更是大赞他演技「猥琐，但演得真好！(더럽고 좋더라......)」。



而饰演「朱悟南」妈妈「金庆子」的廉惠兰也同样演技精湛。 在儿子失踪后，她整理好崩溃的心情，开始追踪儿子的痕迹。 当杀害儿子的凶手「貌美」坐牢之后，她又盘旋在「貌美」女儿的身边，甚至一心想要弄死对方，早就因复仇迷失了自己。 和前作《黑暗荣耀》一样，廉惠兰接连在两部作品中扮演复仇形象，但人设却完全不同。 「贤南」（《黑暗荣耀》中的形象）虽然一直被家暴，但内心却始终向阳，没有一丝阴暗，展现了饱满的母爱和可爱魅力。 而「金庆子」从登场开始就是阴森氛围，连孩子都不放过的狠毒与疯狂让人毛骨悚然，从受害者变为加害者只是一念之间，看得观众们根本不相信这是同一个人演的。



正因为安宰弘和廉惠兰的扎实演技，才令广大观众忍不住称赞「是廉惠兰母子支配了《假面女郎》这部戏」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻