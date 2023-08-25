《恋人》看著你的背影，知道你仍安好已足够！南宫珉智勇双全深入敌营，分离后的重逢更动人〜（EP.5 –6）

[有雷] 《恋人》自开播以来收视率节节高升，越来越期待每一次南宫珉与安恩真在战乱之下的重逢。惊险搭救了安恩真后，南宫珉仍前往追逐蛮夷，也献计让想拯救君王的义兵们一举得胜。接著他更成为卧底混入可汗营区，自愿成为第一线甲士，在关键时刻阻碍了可汗进军的路程……

以下为防雷线



在惊险救下了吉彩（安恩真饰）等人后，李张贤（南宫珉饰）留下马匹与推车让她们撤退，仍继续前往追击蛮夷，虽然目标与义兵们想拯救君王不同，但同样都得先遇上蛮夷，於是暂时成为了同路人。吉彩一行人虽已撤退到安全地带，恩爱（李多寅饰）却表示希望能为此战争尽力救人，希望到医护站协助，吉彩只好也前往该处。某日视线的交会，是受到轻伤的张贤，吉彩几乎快笑了起来，看见伤势较重的延俊（李学周饰），却责怪张贤没保护好延俊。



吉彩与张贤说好了先进入暧昧期，默默关注彼此，再决定是否要进一步成为恋人，不过有张贤在的时候，吉彩总是特别有安全感，睡得香甜。此时义兵打算发动大型攻击，但却是抱著必死的决心，张贤看著一群打算赴死的义兵，於是利用自己对蛮夷的熟悉而献上计谋让义兵们大获全胜，其中一位世子身边的护卫也邀请李张贤一同进宫。张贤告诉吉彩，因为看准了蛮夷不谙水路，江华岛应该是安全避难之地，而她也往该处移动。



张贤决定深入敌营，与搭档良音混进了可汗的军营里，两人先是以一搭一唱的动人歌声吸引了可汗，令可汗动了思乡之情，要求两人每日都来献上歌曲。不过其他将军并不相信两人，甚至动用私刑逼问两人的身份，幸亏良音与张贤有惊无险地度过难关，并且开始顺利地将可汗营区内的状况传达给远方受困於南汉山城的殿下及世子。可汗要求殿下投降，并且开始施加压力，原来是可汗军营开始出现天花传染病，士兵们战力节节下滑。



吉彩发现有追兵也登陆江华岛，於是再度展开逃亡。机智的她抢著保护了元孙，并以四人有产妇可提供元孙喝奶为条件，要求四人一起登船离开江华岛。张贤听闻了可汗即将攻打江华岛，更有人抢来了他送给吉彩的短刀，令他陷入自责与担忧，并自愿成为前线的甲士。在行动中张贤再度见到了吉彩的背影，吉彩带著恩爱一群人正躲避在大岩石的背面，看见她的背影让张贤感觉欣慰。



见到可汗将对吉彩等人发动攻击，张贤只好上演卧底窝里反，开始不再隐瞒自己的身份，并发下豪语，没有蛮夷能够通过他这关，不过此时他似乎也被感染了天花，视线开始变得模糊。吉彩则是凭著眼角余光似乎瞄到了张贤的身影，想起了他月光下的誓言，逃到一半却回头去找张贤……



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻