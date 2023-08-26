SBS节目拉踩BLACKPINK&防弹少年团试图洗白FIFTY FIFTY，韩网一片骂声：赶快废了这节目吧

原本想要凭藉电视节目洗白，却没想到节目播出后被骂得更惨。

女团FIFTY FIFTY合约纠纷已经闹了多少，早就成了韩娱圈「忘恩负义」、「白眼狼」的代名词，为了解约给前东家下套，背刺老社长，一系列奇葩操作因韩媒介入而被揭发，这也使得FIFTY FIFTY的形象和人设彻底跌入谷底。

这次FIFTY FIFTY获得了韩国三大台之一的SBS的澄清机会，上了调查追踪节目《想知道真相》，没想到不但没有任何洗白的作用，反倒招来更激烈的骂声。



节目组表示NewJeans在英国没有任何知名度，而FIFTY FIFTY的歌却在当地家喻户晓。之后节目组又用刁钻的视角比较BLACKPINK和FIFTY FIFTY的成绩，最终得出了后者比前者还要红的结论。最后连防弹少年团都未能逃过被拉来垫背的命运，节目组表示在防弹少年团成长为世界顶流爱豆团之际，没有人去关心K-POP界还有数不清的无名爱豆在无声无息地消失。老实说，防弹少年团的起点还不如FIFTY FIFTY呢，BIGHIT一开始就是小公司，防弹少年团7名成员也是经过自己和公司的共同努力才走到了现在。



相关内容播出之后就在韩网引爆热议，theqoo和NATE PANN上出现了「《想知道真相》拉踩BTS、BLACKPINK和NewJeans」、「因为《想知道真相》FIFTY FIFTY风评变得更差」等贴文，网友们留言怒斥节目组和FIFTY FIFTY，纷纷表示：「帮FIFTY FIFTY卖惨，节目组也太不了解爱豆饭圈了吧，你们应该保持中立才对」、「《想知道真相》因为在FIFTY FIFTY这期特别报导中为骗子洗白而沦为垃圾节目，哪怕被骗走1亿都能气个半死，更何况骗子还要跳出来喊冤叫屈？？ 节目组太会恶心人了」、「防弹功成名就和无数爱豆悄无声息地消失有什么关系啊？难道是这无数爱豆的牺牲才造就了防弹的成功吗？ 正是因为防弹的成功，为无数爱豆进军更广阔的的市场铺了路。 节目组这是在说什么胡话」、「节目组到处蹭热度，只会让人越来越讨厌她们」、「这期节目太恶心了，难道我家孩子是坐了电梯登顶的吗？ 被节目这么光明正大的偏袒，她们高兴疯了吧，麻烦你们永远不要再出来丢人现眼了」、「节目组和FIFTY FIFTY有什么血缘关系吗？」 、「节目全程都是成员家人在抱怨公司，这么不喜欢当练习生不当就好了啊，接受了公司的全力支持之后却出尔反尔」、「《想知道真相》节目组的无理由站队，这就已经让该节目失去了存在的意义」等。



此外节目组还找来了FIFTY FIFTY出道前担任他们教练的A某和B某，根据两人所说fifty fifty出道前被要求控制体重，每天都要称体重，因此压力巨大。 听起来是不是很像无良公司为逼迫练习生减肥不让吃饭？ 节目播出后即刻就有网友晒出FIFTY FIFTY吃饭照片，狠狠打脸节目组。 照片中FIFTY FIFTY餐食丰富，甚至有人气贝果店的贝果外卖、寿司、三文治、韩餐等，吃的比上班族都要丰盛。



(충격) 피프티피프티의 살인적인 다이어트 식단 pic.twitter.com/vNqsbsa0DM — francetracny (@francetracny) August 24, 2023

《想知道真相》节目组因为偏颇的站队式报导失去了观众们的信任，目前节目组已经下架了该期节目，但仍未平息观众的怒火，众人涌入节目留言板块，刷版3000多条。8月23日韩国国民请愿网站上已经出现要求电视台废止该节目的请愿，截至止24日上午已经有3000多人参与。面对越拍越多的炮轰声，节目组最终抵不过压力出面道歉，并表示会队此事继续采访取材，筹备后续节目。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻