金南佶&徐玄主演Netflix新剧《盗贼之歌》正式前导预告公开！每一秒动作打戏都帅气精采～

等好久了啊！！！我心目中的男神&女神合作的新剧终於释出首波预告了。 PS：金南佶这次的角色真的是太帅了

Netflix 九月动作新剧《盗贼之歌》（直译《盗贼：刀之声》）公开了正式前导预告，由金南佶、徐玄、刘宰明、李贤旭、李浩贞等人携手主演，华丽的演员阵容与浓厚壮烈的历史背景，让网友们期待不已。



《盗贼之歌》以1920年代为背景，讲述在动荡的日本殖民时期，他们因各自不同的故事走向无法无天的土地「间岛」，为守护家园的人们团结一致。



▼《盗贼之歌》预告，在盗贼横行的时代「为了生存而活，为了守护而盗」毫无法纪的荒芜之境，超乎想像的动作盛宴即将在9月上线：



【人物简介】

金南佶饰演盗贼首领「李允」，不顾一切地守护著这块土地与人民；徐玄饰演隐藏真实身份的朝鲜总督铁路局长「南熙信」，伪装成亲日派的独立运动家。



刘宰明饰演义兵长出身、位於间岛的朝鲜人村庄的地主「崔忠秀」；李贤旭饰演机会主义日军干部「李光日」，与李允纠缠不清；李浩贞饰演受杀死李允的委托而前往间岛的枪手「彦年」。



此剧在宣传初期以 Netflix 投资300亿的历史新剧为卖点之一，主演阵容也非常坚强，受到了极大的关注。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻