等不及了！韩网友自制AI BIGBANG「强制回归」唱新歌，VIP一听爆哭：「是骷髅头专辑的感性！」

身为VIP的小编真的听到眼泪都飙出来，真的太感动、 太怀念了ᅲᅲᅲ

近日一位韩国YouTuber更新了一支引起关注的影片，是他自己作词作曲演唱再用AI换成BIGBANG成员的声音，听起来宛如BIGBANG真的合体回归，让不少VIP都感动泪目了！

这位YouTuber名叫「NEWPLE」，之前更新的都是以阿卡贝拉翻唱偶像团歌曲的影片，8月1日第一次公开完全自制的歌曲《To You》。 从开头的抒情钢琴到T.O. P厚重的低音rap，接著是大声和太阳干净通透的高音，再来GD极具个人风格的rap，连发音特徵都还原到位！



韩网友尤其是VIP立即给出热烈好评：「从旋律到歌词根本是BIGBANG本身」「完全是骷髅头专辑的感性」「想念已久的完全体，能通过AI听到都好棒啊」「曲风真的是2010年出头的BIGBANG」「仿佛听到他们的新歌，好幸福啊」「 真的好感动，对於苦等回归的粉丝而言无异於久旱逢甘霖」「爆听40遍以上」「词曲制作实力完美，真的有努力加入BIGBANG的感觉」「究竟有多少人在想念他们，居然亲自做了他们的歌啊kkk」「T.O.P part的『反正这段时间的爱成为了彼此』是来自《Stupid Liar》耶，鸡皮疙瘩起来了」「 请做更多强制回归的新歌」。

该YouTuber表示因为听到有人做了AI GD翻唱Beenzino的歌才想出这idea，於是按照BIGBANG曲风创作歌曲、亲自演唱后用AI换成四位成员的嗓音，并在Shorts公开了制作歌曲的过程。因为他本人也是喜爱BIGBANG多年的资深VIP，听到自己的声音「变成」太阳时难掩惊喜感慨之情。



最后他表示关於人声版权的部份咨询了韩国著作权委员会等等，结论是只要不营收即可，决定不打算营收、只作为创作履历。 还透露将会以一个月一首新歌的速度更新「AI BIGBANG」系列，苦等BIGBANG回归的粉丝可以暂时在这里缓解离愁啦~

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