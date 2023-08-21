《恋人》英雄救美太浪漫！不婚主义风流南宫珉魅力超强，安恩真即将被迷晕而不自觉〜（EP.1 –4）

[有雷] 《恋人》虽然是古装剧却演出了超迷人的粉红泡泡〜南宫珉展现古代男子风流倜傥的魅力，一眼看上了个性活泼又勇敢的安恩真，在平凡小村里却因蛮夷的入侵而带来了战乱的残酷，南宫珉这位神秘的公子在朝鲜八道有著许多人脉，及时回到村落救了安恩真，恋情就此展开了吗？

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在史草纪录中，疑似前世子亲信的男子李张灦（南宫珉饰），某日来到了好山好水出产好柿子的陵郡里，并要求在书院中学习，虽在考试时交了白卷，但因为深得老年村民的喜爱，而让他得以留在此地，不过他神秘的来历也引来大家多方揣测，甚至传出与蛮夷也有勾结，於是村中的书生们对李张灏更是怀有敌意，想将他赶出村子。



陵郡里的女子中，一位相当有个性也深受许多公子喜爱的柳吉彩（安恩真饰），始终心系著南延俊（李学周饰）公子，想尽办法要得到他的青睐，不过延俊爱的却是吉彩的好友恩爱（李多寅饰），但吉彩始终不放弃，动作频频想要得到延俊的关注。不过她每次出招的时候总让李张灏看到她的糗态，而她将李张灏看作是互相帮助的拍档，藉由李张灏能让自己更了解延俊公子。但李张灏却毫不隐藏自己对吉彩的好感。



原本和乐的村庄却传来了蛮夷攻打的消息，传出君王已被软禁，於是陵郡里的书生们打算结成义兵前往救援君王，此时李张灏却带著随从表示不加入义兵而要逃难，并且觉得书生们上战场必死无疑。延俊与其他人仍执意组成义兵队，李张灏则是在离开前叮嘱吉彩，看见远处的烽烟一定要赶紧逃难。



蛮夷还是入侵了村庄，年迈的夫妇惨死在自家门前，随著蛮夷脚步回到陵郡里的李张灏，决心要为这对夫妇复仇。来不及逃离村子的吉彩与好友恩爱以及两位随从，也时时刻刻躲避著蛮夷，尤其在逃难过程中恩爱的随从方斗还临时产下一子，让她们逃难的过程更显艰辛。就在紧急的关头，吉彩一群人被蛮夷追上了，幸好李张灏三人箭法了得，及时出现救了吉彩等人，也因为吉彩脱口而出的一声「相公」让李张灏虽然受了伤却笑了出来。两人的罗曼史从此展开〜



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